Амурские предприниматели просят расширить список пострадавших отраслей для оказания господдержки

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области просит дополнить федеральный перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей малого бизнеса Приамурья. Было опрошено более 100 предпринимателей, они предложили включить в него 28 видов экономической деятельности.

Информацию собирали деловые объединения и председатели муниципальных советов предпринимателей.

В перечень видов деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, предлагается внести предприятия, занимающиеся: торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами; информационным и коммуникационным оборудованием; лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; розничной торговлей чаем, кофе, какао в специализированных магазинах; ведущие деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; складское хозяйство и вспомогательную транспортную деятельность; деятельность в области демонстрации кинофильмов; деятельность в области права и бухгалтерского учета; ветеринарную деятельность, дошкольное образование; деятельность санаторно-курортных организаций и другие.

Полный перечень размещен на официальном сайте Амурского регионального отделения общественной организации «Опора России».

«Есть федеральный перечень, однако в нем нет региональной специфики. При этом регионам дано право предлагать свои специфические отрасли. Для нас это торговля непродовольственными товарами и все услуги. Мы попросили предпринимателей прислать среднедневную выручку за январь-март. У многих, кто занимается торговлей непродовольственными товарами, выручка была нулевой, потому что торговать было запрещено. Мы считаем, что эти и ряд других предпринимателей, также должны получить государственную поддержку на льготных условиях. Список направлен в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Решение по утверждению или изменению перечня может быть принято областным руководством 14-15 апреля. Наполнение мер поддержки конкретным содержанием будет зависеть от состояния бюджета Амурской области и финансовой помощи федерального центра», — рассказал председатель совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области, председатель Амурского регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов.

Тем временем ранее внесенные предложения уже реально заработали. Амурские отделения кредитных организаций подключились к государственной программе льготного кредитования малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Теперь благодаря новым кредитным продуктам бизнесмены области могут взять беспроцентный заём на выплату заработной платы для своих сотрудников. Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19. В Амурской области заявки на беспроцентные кредиты уже принимают АО «МСП Банк», Банк ВТБ ПАО и ПАО Сбербанк.

Также предпринимательство получило отсрочку от уплаты налогов, с 30 % до 15 % снижена ставка страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса. Правда, пониженная ставка будет распространяться не на полную зарплату работников, а только на часть, которая превышает МРОТ. В Амурской области он равен 12 130 рублям.

Однако есть особенность, касающаяся предпринимателей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. По действующим правилам, сегодня плательщики уменьшают сумму налога при упрощенке на сумму взносов, перечисленных ранее. При уменьшении суммы страховых взносов, снизится и экономия.