В Приамурье могут ужесточить режим, если амурчане не начнут соблюдать меры безопасности

В правительстве Амурской области состоялось очередное заседание оперативного штаба. Губернатор отметил, что многие амурчане посчитали ослабление режима завершением ситуации с коронавирусом. Но в стране все еще сохраняется сложная обстановка. И глава региона сказал о возможном ужесточении режима, если люди не будут соблюдать меры безопасности.

«Люди воспринимают решения оперативного штаба об ослаблении режима как некое завершение ситуации с коронавирусом. Это не так. Нужно принять все меры, чтобы донести информацию: ситуация тревожная, несмотря на то, что у нас небольшое количество заболевших. Всем муниципальным образованиям, особенно Благовещенску, Свободному, Белогорску – с учётом установившейся хорошей погоды, с учётом того, что люди бесконтрольно выходят на улицу, и мы не можем гарантировать дистанцию между людьми, – принять дополнительные меры по наведению порядка в местах массового пребывания людей. В противном случае высоки шансы в случае проникновения вируса на его очень быстрое распространение», – отметил губернатор Василий Орлов.

«Мы видим, индекс самоизоляции у нас падает, – подтвердила главный санитарный врач региона Ольга Курганова. – Поэтому одна из мер, которую нам нужно на постоянной основе внедрить – рекомендовать главному управлению МЧС по Амурской области совместно с главами городских округов Благовещенска, Белогорска и Свободного проведение дезинфекционных мероприятий в местах возможного массового скопления людей».

Глава региона призвал уделить особое внимание дезинфекции, в том числе торговых центров. Как рассказала руководитель регионального управления Ропотребнадзора Ольга Курганова, сотрудники ведомства проводят проверки их работы. «К сожалению, результаты пока неутешительные. Из проверенных 18 объектов только на одном увидели, что те обязательства, которые на себя взял торговый центр по соблюдению мер санитарной безопасности, действительно выполняются. Ждём до 15 апреля активизации этой работы от бизнеса. И к концу недели посмотрим, какой получится срез. Если будет так, как сейчас, нам придётся принимать более жёсткие меры», – резюмировала Ольга Курганова.

«Главам усилить работу в этом направлении, – дал поручение губернатор. – Мы пошли на такое серьёзное смягчение режима в первую очередь для бизнеса, но при этом мы не должны забывать о безопасности. Тот бизнес, который не понимает, в какой ситуации мы оказались, по нему будем точечно работать, применять административные штрафы. А если с помощью таких мер не удастся ситуацию исправить, тогда вынуждены будем снова уходить в жёсткий режим и всё закрывать. Хотя этого нам бы очень не хотелось. Если увидим, что "проваливается" какое-то отдельное муниципальное образование, можем по нему точечно принимать решение».

Василий Орлов рассказал о своём мониторинге ситуации. «Прошёлся по городу, по набережной. На детской площадке, на набережной очень много детей, то же на баскетбольной площадке. Это, конечно, всё прекрасно, если бы не было ситуации с коронавирусом. Надо подумать, каким образом изолировать эти общественные пространства, как это сделано в других регионах. В частности, в Москве детские площадки ограждены по периметру. Необходимо усилить работу волонтёров, полиции, чтобы больше уделяли внимания недопущению массового скопления людей в одном месте, проводили профилактические беседы. В противном случае, повторяю, очень высокий риск, что мы эту ситуацию из-под контроля выпустим», – сказал глава региона.