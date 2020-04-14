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В Приамурье могут ужесточить режим, если амурчане не начнут соблюдать меры безопасности

В Приамурье могут ужесточить режим, если амурчане не начнут соблюдать меры безопасности
Фото: tvsamara.ru/

В правительстве Амурской области состоялось очередное заседание оперативного штаба. Губернатор отметил, что многие амурчане посчитали ослабление режима завершением ситуации с коронавирусом. Но в стране все еще сохраняется сложная обстановка. И глава региона сказал о возможном ужесточении режима, если люди не будут соблюдать меры безопасности.

«Люди воспринимают решения оперативного штаба об ослаблении режима как некое завершение ситуации с коронавирусом. Это не так. Нужно принять все меры, чтобы донести информацию: ситуация тревожная, несмотря на то, что у нас небольшое количество заболевших. Всем муниципальным образованиям, особенно Благовещенску, Свободному, Белогорску – с учётом установившейся хорошей погоды, с учётом того, что люди бесконтрольно выходят на улицу, и мы не можем гарантировать дистанцию между людьми, – принять дополнительные меры по наведению порядка в местах массового пребывания людей. В противном случае высоки шансы в случае проникновения вируса на его очень быстрое распространение», – отметил губернатор Василий Орлов.

«Мы видим, индекс самоизоляции у нас падает, – подтвердила главный санитарный врач региона Ольга Курганова. – Поэтому одна из мер, которую нам нужно на постоянной основе внедрить – рекомендовать главному управлению МЧС по Амурской области совместно с главами городских округов Благовещенска, Белогорска и Свободного проведение дезинфекционных мероприятий в местах возможного массового скопления людей».

Глава региона призвал уделить особое внимание дезинфекции, в том числе торговых центров. Как рассказала руководитель регионального управления Ропотребнадзора Ольга Курганова, сотрудники ведомства проводят проверки их работы. «К сожалению, результаты пока неутешительные. Из проверенных 18 объектов только на одном увидели, что те обязательства, которые на себя взял торговый центр по соблюдению мер санитарной безопасности, действительно выполняются. Ждём до 15 апреля активизации этой работы от бизнеса. И к концу недели посмотрим, какой получится срез. Если будет так, как сейчас, нам придётся принимать более жёсткие меры», – резюмировала Ольга Курганова.

«Главам усилить работу в этом направлении, – дал поручение губернатор. – Мы пошли на такое серьёзное смягчение режима в первую очередь для бизнеса, но при этом мы не должны забывать о безопасности. Тот бизнес, который не понимает, в какой ситуации мы оказались, по нему будем точечно работать, применять административные штрафы. А если с помощью таких мер не удастся ситуацию исправить, тогда вынуждены будем снова уходить в жёсткий режим и всё закрывать. Хотя этого нам бы очень не хотелось. Если увидим, что "проваливается" какое-то отдельное муниципальное образование, можем по нему точечно принимать решение».

Василий Орлов рассказал о своём мониторинге ситуации. «Прошёлся по городу, по набережной. На детской площадке, на набережной очень много детей, то же на баскетбольной площадке. Это, конечно, всё прекрасно, если бы не было ситуации с коронавирусом. Надо подумать, каким образом изолировать эти общественные пространства, как это сделано в других регионах. В частности, в Москве детские площадки ограждены по периметру. Необходимо усилить работу волонтёров, полиции, чтобы больше уделяли внимания недопущению массового скопления людей в одном месте, проводили профилактические беседы. В противном случае, повторяю, очень высокий риск, что мы эту ситуацию из-под контроля выпустим», – сказал глава региона.

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#коронавирус

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    В правительстве Амурской области не понимают, что нужна нормальная поддержка бизнеса, а не пустые обещания и вилы по воде, в том числе "отсрочки выплаты налогов" и т.п. Пока запасы продуктов у людей есть, как оголодают - диктовать условия будет народ.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    В правительстве Амурской области не понимают, что



    У народа началась посевная кампания! Какая самоизоляция???

    Весенний день год кормит

  • Ross138

    Ross138
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    В правительстве Амурской области не понимают, что нужна нормальная поддержка бизнеса, а не пустые обещания и вилы по воде, в том числе "отсрочки выплаты налогов" и т.п. Пока запасы продуктов у людей есть, как оголодают - диктовать условия будет народ.



    Диктовать условия будет росгвардия. Кто бы дал людям что-нибудь решать?

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    это дурь - особенно то что закрыты спортзалы!!!

  • телега

    телега
    1 час назад

    Ross138
    Дмитрий Русский

    В правительстве Амурской области не понимают, что нужна нормальная поддержка бизнеса, а не пустые обещания и вилы по воде, в том числе "отсрочки выплаты налогов" и т.п. Пока запасы продуктов у людей есть, как оголодают - диктовать условия будет народ.



    Диктовать условия будет росгвардия. Кто бы дал людям что-нибудь решать?


    Решает пока все корановиру

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    В частности, в Москве детские площадки ограждены по периметру. Необходимо усилить работу волонтёров, полиции, чтобы больше уделяли внимания недопущению массового скопления людей в одном месте, проводили профилактические беседы.

    Так ограждай. И усиливай. Что жевать.....? Надо быть жестким в этой ситуации.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Ross138

    Дмитрий Русский

    В правительстве Амурской области не понимают, что нужна нормальная поддержка бизнеса, а не пустые обещания и вилы по воде, в том числе "отсрочки выплаты налогов" и т.п. Пока запасы продуктов у людей есть, как оголодают - диктовать условия будет народ.



    Диктовать условия будет росгвардия. Кто бы дал людям что-нибудь решать?



    Николай II тоже так думал. В итоге решили за него.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Предлагалось и мэру и губеру закрыть баскетбольную площадку простым способом - на корзины установить съемные деревянные щиты. Пофиг.

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Саня mestnui1

    это дурь - особенно то что закрыты спортзалы!!!



    Руками тренажеры трогают? А потом пот этими руками на лице вытирают. Не моют же через несколько минут и несколько раз.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    да ты в кэшке товар двери трогаешь которые вообще не обрабатывают, а в залах каждые 5 мин обрабатывают за собой, вентиляция, дистанция

  • Николай К.

    Николай К.
    56 минут назад

    Саня mestnui1

    да ты в кэшке товар двери трогаешь которые вообще не обрабатывают, а в залах каждые 5 мин обрабатывают за собой, вентиляция, дистанция



    Извините. Я этого не знал. А в кэшку нормальные покупатели в пластиковых перчатках ходят

  • Николай К.

    Николай К.
    51 минута назад

    Ждём до 15 апреля активизации этой работы от бизнеса. И к концу недели посмотрим, какой получится срез. Если будет так, как сейчас, нам придётся принимать более жёсткие меры», – резюмировала Ольга Курганова.

    После этих слов, Курганову надо уволить и привлечь к ответственности.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    43 минуты назад

    Саня mestnui1да ты в кэшке товар двери трогаешь которые вообще не обрабатывают, а в залах каждые 5 мин обрабатывают за собой, вентиляция, дистанция


    Это и бесит. Большинство мер - пылепускание. В магазинах самообслуживания заразиться в тыщу раз больше шансов, чем у адекватного косметолога. Ну разве что примерка одежды в зоне риска, а так в большинстве мест по разным услугам и продажам всегда можно принять меры по недопущению распространения.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    31 минута назад

    Расслабились, тут Орлов прав. Это до тех пока петух в попу не клюнет. Тьфу-тьфу тьфу тьфу

  • амурская алена

    амурская алена
    26 минут назад

    Есть люди с бессимптомно протекающим коронавирусом,поэтому и не знаешь,где можно подхватить,поэтому прежде всего самому надо соблюдать меры предосторожности. На детской площадке,где много играющих детей,которую никак не продезинфицируешь,уж лучше бы они в школе сидели,там легче за ними следить и дезинфицировать,всё.Или ограждать детские площадки.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    25 минут назад

    Да пусть дальше все между городами курьируют, это запретить, значит, перегиб. Лучше по всем регионам равномерно разнести, всех местных по домам загнать, дополнительные меры придумывать. Зато сколько бабок чинушам можно отмыть под эту лавочку.

  • Myxira

    Myxira
    23 минуты назад

    foxik62

    Предлагалось и мэру и губеру закрыть баскетбольную площадку простым способом - на корзины установить съемные деревянные щиты. Пофиг.



    Читала, поступают так: свинчивают кольца.

  • Myxira

    Myxira
    21 минута назад

    амурская алена

    На детской площадке,где много играющих детей,которую никак не продезинфицируешь,уж лучше бы они в школе сидели,там легче за ними следить и дезинфицировать,всё.Или ограждать детские площадки.



    По мне, так уж лучше на свежем воздухе, чем в одном кабинете - риска меньше )))

  • Николай К.

    Николай К.
    12 минут назад

    Василий Александрович, сегодня Ваш единственный шанс проявить себя, несмотря на всякие указания и рекомендации сверху. Будьте решительнее. Защитите область.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    11 минут назад

    вот конечно сейчас все силы нужно кинуть на охрану баскетбольных колец и поставить по экипажу возле каждой детской качели - долбае...ы - других слов нет!?!?!!!!!!

  • dfpFI4

    dfpFI4
    5 минут назад

    Как ужесточить? Кому то хватило ума все пооткрывать! Даже Острова где скопление людей!

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    5 минут назад

    Николай К.

    В частности, в Москве детские площадки ограждены по периметру. Необходимо усилить работу волонтёров, полиции, чтобы больше уделяли внимания недопущению массового скопления людей в одном месте, проводили профилактические беседы.

    Так ограждай. И усиливай. Что жевать.....? Надо быть жестким в этой ситуации.



    Бить палками?

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