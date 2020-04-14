Тепло и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 15 апреля

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15 апреля в Амурской области ночью и днем будет малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада ночью будет слабым, днем разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 5, местами по северу – до минус 10. Днем поднимется до плюс 13...18, местами по северу – до плюс 7...12 градусов.

В Благовещенске ясно. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 0...2 градуса ниже нуля, днем будет плюс 15...17, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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Нина Гвоздкова