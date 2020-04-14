В Приамурье миллионы цыплят получили вакцину от опасной болезни Ньюкасла

Птенцы из Тамбовского района проходят плановую иммунизацию от болезни Ньюкасла (псевдочума, азиатская птичья чума, пневмоэнцефалит). Об этом в своем аккаунте в Инстаграме сообщило амурское управление ветеринарии. Малышам дают вакцину с суточного возраста. И через 6-8 дней у птиц формируется иммунитет.

Цыплятам, как и всем остальным пернатым малышам, жидкую вакцину капают в носовую щель, на конъюнктиву глаза или дают с питьевой водой. На 14 апреля в Амурской области иммунизацию прошли 5 508 557 птиц. Это птенцы, вылупившиеся в апреле на птицефабриках области, в инкубационных станциях и в частном секторе. Работа по иммунизации продолжается.

Болезнь Ньюкасла — это серьезное инфекционное заболевание, поражающее внутренние органы, нервную и дыхательную системы. Для человека она не опасна, но после контакта с зараженной особью может появиться недомогание, напоминающее начинающийся грипп. Характерными чертами болезни Ньюкасла у птиц являются энцефалит, воспаление легких и кровоизлияние во внутренние органы вследствие их поражения.