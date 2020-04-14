Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:55 0

В Приамурье миллионы цыплят получили вакцину от опасной болезни Ньюкасла

В Приамурье миллионы цыплят получили вакцину от опасной болезни Ньюкасла
Фото: amurvetupr

Птенцы из Тамбовского района проходят плановую иммунизацию от болезни Ньюкасла (псевдочума, азиатская птичья чума, пневмоэнцефалит). Об этом в своем аккаунте в Инстаграме сообщило амурское управление ветеринарии. Малышам дают вакцину с суточного возраста. И через 6-8 дней у птиц формируется иммунитет.

Цыплятам, как и всем остальным пернатым малышам, жидкую вакцину капают в носовую щель, на конъюнктиву глаза или дают с питьевой водой. На 14 апреля в Амурской области иммунизацию прошли 5 508 557 птиц. Это птенцы, вылупившиеся в апреле на птицефабриках области, в инкубационных станциях и в частном секторе. Работа по иммунизации продолжается.

Болезнь Ньюкасла — это серьезное инфекционное заболевание, поражающее внутренние органы, нервную и дыхательную системы. Для человека она не опасна, но после контакта с зараженной особью может появиться недомогание, напоминающее начинающийся грипп. Характерными чертами болезни Ньюкасла у птиц являются энцефалит, воспаление легких и кровоизлияние во внутренние органы вследствие их поражения.

Просмотров всего: 101

#животные

распечатать


Происшествия 14

В Благовещенске неизвестные отравили собак
Общество 2

В Селемджинском районе медведь прокусил фотоловушку (фото)
Общество 1

В пригороде Благовещенска появились волки
Общество 1

Благовещенка с прогулки в центре города принесла домой клеща (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь