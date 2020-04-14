Коронавирус в Приамурье уступает по опасности туберкулезу, ВИЧ, болезням сердца, алкоголизму

В январе-феврале 2020 года в Амурской области умерли более 1,2 тысячи человек, в феврале – свыше 590 жителей. Среди причин смертности лидируют инфаркты, инсульты и новообразования.

По данным Росстата, на который ссылается информационное агентство, в Амурской области, в январе-феврале 2020 года от туберкулеза органов дыхания разных видов скончались девять человек. От других хронических обструктивных заболеваний легких в феврале – 11 человек, в январе-феврале – 33 человека.

Нулевую статистику смертности показали острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей (острые бронхит и бронхиолит), пневмокониозы и другие болезни легких, вызванные внешними агентами.

Но от других респираторных болезней (поражающих главным образом интерстициальную ткань) умер один человек, от абсцессов, гангрены и некроза легких – 12 человек в январе-феврале 2020 года, от других болезней органов дыхания умерли 33 человека.

Из доклада «Демографическая ситуация в Амурской области в январе 2020 года» видно, что смертность в январе 2020 года из-за болезней органов дыхания возросла на 4,2 % по сравнению с январем 2019 года.

Информационное агентство предложило посмотреть на данные о других причинах смертности, которые как будто исчезли из-за официальных сводок «фронта войны» с коронавирусом.

В январе-феврале 2020 года на тот свет из-за ВИЧ отправились шестеро жителей Амурской области, из-за сахарного диабета – 85 человек. От отравления спиртным умерли 17 человек, в этом же подразделе значатся отравления «с неопределенными намерениями», жертвами которых стали 33 человека.

Острый инфаркт миокарда принес 50 случаев смерти за два первых месяца 2020 года, атеросклеротическая болезнь сердца забрала 147 жизней, другие формы хронической ишемической болезни сердца – 104 смерти. К этой же группе можно отнести алкогольную кардиомиопатию – 36 смертей за два месяца.

Если обратиться к тому, что в народе называют «инсультом», то из-за внутримозговых и других внутричерепных кровоизлияний в Приамурье за два месяца умерли 54 человека, от инфаркта мозга – 89 людей, от воздействий чрезмерно низкой природной температуры (замерзли на улице) – 53 человека.

Росстат отмечает, что сведения выгружаются из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, они еще могут корректироваться.

В сборнике «Амурская область в зеркале демографии» (Амурстат. Благовещенск, 2019) подчеркивалось, что первое место в топе смертности занимают болезни системы кровообращения – более 3,6 тысячи смертей в 2018 году, или свыше 34 % от всех умерших.

«Среди умерших от этого класса причин в трудоспособном возрасте мужчины составляют большинство – 81,8 %. На 100 тысяч амурчан пришлось 460 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте – новообразования, 1 628 человек, или 15,3 % всех умерших в 2018 году», – говорится в сборнике Амуртстата.

На третьем месте – несчастные случаи, отравления и травмы. От них в 2018 году погибли 1,4 тысячи человек, или 13,2% от общего числа смертей.