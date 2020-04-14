Голая женщина залезла на полицейскую машину в знак протеста против самоизоляции

Фото: Стоп-кадр из видео

В Испании женщина разделась догола и залезла на полицейскую машину. Она сделала это в знак протеста против режима самоизоляции.

41-летнюю испанку задержали за нарушение режима изоляции в субботу, 11 апреля, около 20:00 по местному времени. Она мешала соседям, которые хлопали в ладоши медработникам. Так в Испании благодарят врачей за проделанную работу.

Ранее женщину арестовали за неоднократное нарушение режима самоизоляции, но отпустили под залог. Женщина сняла одежду и залезла на полицейский автомобиль.

В результате патрульные спустили женщину на землю и отправили на скорой в больницу. Имя и дальнейшая судьба правонарушительницы не уточняются, сообщает «Лента.ру».

В конце марта в Нью-Йорке девушка воспользовалась тем, что улицы города опустели из-за карантина, и сфотографировалась обнаженной верхом на статуе «Атакующий бык» на Уолл-стрит.