В Благовещенске неизвестные отравили собак

Жительница Благовещенска Екатерина сообщила ИА «Амур.инфо», что в областном центре неизвестные отравили собак. Происшествие случилось 14 апреля по адресу: улица Фрунзе, 23.

Екатерина рассказала, что делала вместе с ребенком уроки, когда услышала – кто-то скребется в дверь. «Я выхожу, смотрю: собака в конвульсиях бьется. Я сразу позвонила ветеринару. Поехали в ветклинику, там сказали, что это отравление. (…) Пытались спасти, не спасли», – поведала горожанка.

Погибла собака по кличке Лис – она, по словам Екатерины, жила в подъезде и охраняла его. Еще четыре пса обитали возле дома. Из них одно животное также отравлено, его сейчас пытаются спасти, а трое пропали.

Екатерина отмечает, что неизвестные, по-видимому, использовали препарат, применяемый при лечении туберкулеза у людей. Такое лекарство может привести собак к летальному исходу.

По словам горожанки, собаки не были агрессивными по отношению к людям. В полицию благовещенка пока не обращалась.