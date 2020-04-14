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14апреля
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сегодня, 16:22 14

В Благовещенске неизвестные отравили собак

В Благовещенске неизвестные отравили собак
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска Екатерина сообщила ИА «Амур.инфо», что в областном центре неизвестные отравили собак. Происшествие случилось 14 апреля по адресу: улица Фрунзе, 23.

Екатерина рассказала, что делала вместе с ребенком уроки, когда услышала – кто-то скребется в дверь. «Я выхожу, смотрю: собака в конвульсиях бьется. Я сразу позвонила ветеринару. Поехали в ветклинику, там сказали, что это отравление. (…) Пытались спасти, не спасли», – поведала горожанка.

Погибла собака по кличке Лис – она, по словам Екатерины, жила в подъезде и охраняла его. Еще четыре пса обитали возле дома. Из них одно животное также отравлено, его сейчас пытаются спасти, а трое пропали.

Екатерина отмечает, что неизвестные, по-видимому, использовали препарат, применяемый при лечении туберкулеза у людей. Такое лекарство может привести собак к летальному исходу.

По словам горожанки, собаки не были агрессивными по отношению к людям. В полицию благовещенка пока не обращалась.

Просмотров всего: 1552

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    При бездействии властей народ берет все в свои руки.

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    И это очень плохо,хороших новостей меньше,плохих больше и это так печально.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Собак надо беречь. При пандемии ими будут питаться.

  • chilly

    chilly
    2 часа назад

    Как это "собака охраняла подъезд. была не агрессивна"?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    "собака .. жила в подъезде... Еще четыре пса обитали возле дома."

    У меня одни маты на эту Екатерину, жили бы мы в одном подъезде...

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    Мартовская Зима

    "собака .. жила в подъезде... Еще четыре пса обитали возле дома." У меня одни маты на эту Екатерину, жили бы мы в одном подъезде..



    Вообще лучше в квартире жить.

    Но. если бы вы не ужились с Катей и собакой в одном подъезде - могли бы расположиться жить в соседнем.

  • Ксения Заправду

    Ксения Заправду
    1 час назад

    Екатерина, большая просьба: обязательно напишите заявление в полицию. Этих нелюдей надо привлекать к ответственности по полной. А на комментарии этих "людей", которым по фигу на животных внимание не обращайте. Слава богу, таких ущербных не очень много.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    chilly

    Как это "собака охраняла подъезд. была не агрессивна"?



    ага, тоже понравилось это выражение. :)

    интересно как собачка классифицировала свой-чужой?

  • blagoveschenka

    blagoveschenka
    1 час назад

    Пострадали и домашние. На паводке гуляли (правда, без намордника, не злой, но опять буду одевать. Сразу оправдываюсь перед горожанами: за собакой на улице убираю, не хотела его - видит бог, взяла больного с улицы, пожалела, ребенок уговорил, хотя сама против содержания собак в квартире, дорого, муторно, но так как общество озлобленное, собака бы точно долго не протянула, в общем взяла, теперь мы его любим). Еще молодой, глупый, с уличным прошлым, подбирает всё, что валяется, так и в этот раз - отлупила, пришли домой и через час стал задыхаться, сердце билось так, что слышно было, воду пил без конца, лизал стену, как только убирали воду, судороги, глаза закатывались, ребенок ревел всю ночь в закрытой комнате, да и я тоже, слава богу, успели в клинику (не закрыта была, хотя думали, едем зря, что на самоизоляции ветеринары), прокапали, уехали домой и все равно - задыхается, рвет после воды. В общем спасибо всем участникам антисобачьей кампании, будем умнее, хотя собак после этого любишь больше, а людей меньше. И как говорится, не делай добра - не получишь зла, и что дорога в ад действительно - через добрые поступки. Потому что это был ад.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    blagoveschenka

    так и в этот раз - отлупила,



    что!? отлупили животное? срочно заявление в полицию - жестокое обращение с животными.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    MadNigra

    Мартовская Зима

    "собака .. жила в подъезде... Еще четыре пса обитали возле дома." У меня одни маты на эту Екатерину, жили бы мы в одном подъезде..



    Вообще лучше в квартире жить.

    Но. если бы вы не ужились с Катей и собакой в одном подъезде - могли бы расположиться жить в соседнем.



    Скорее Катя жила бы вместе с собаками.

  • blagoveschenka

    blagoveschenka
    1 час назад

    Согласна, остается только смеяться

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    blagoveschenka

    Пострадали и домашние. На паводке гуляли (правда, без намордника, не злой, но опять буду одевать. Сразу оправдываюсь перед горожанами: за собакой на улице убираю, не хотела его - видит бог, взяла больного с улицы, пожалела, ребенок уговорил, хотя сама против содержания собак в квартире, дорого, муторно, но так как общество озлобленное, собака бы точно долго не протянула, в общем взяла, теперь мы его любим). Еще молодой, глупый, с уличным прошлым, подбирает всё, что валяется, так и в этот раз - отлупила, пришли домой и через час стал задыхаться, сердце билось так, что слышно было, воду пил без конца, лизал стену, как только убирали воду, судороги, глаза закатывались, ребенок ревел всю ночь в закрытой комнате, да и я тоже, слава богу, успели в клинику (не закрыта была, хотя думали, едем зря, что на самоизоляции ветеринары), прокапали, уехали домой и все равно - задыхается, рвет после воды. В общем спасибо всем участникам антисобачьей кампании, будем умнее, хотя собак после этого любишь больше, а людей меньше. И как говорится, не делай добра - не получишь зла, и что дорога в ад действительно - через добрые поступки. Потому что это был ад.



    Так вот из-за диких животных и страдают домашние.

  • blagoveschenka

    blagoveschenka
    1 час назад

    Все-таки считаю, что нужно действовать открыто, а не сыпать яд во дворах жилых домов, дальше ста метров все равно сейчас уходить нельзя.

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