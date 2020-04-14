Амурчанин незаконно нарубил деревьев на 700 тысяч рублей

Прокурор Сковородинского района утвердил обвинительное заключение в отношении 50-летнего жителя Магдагачинского района. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Ущерб государству от его действий составил около 700 тысяч рублей.

Мужчина на землях лесного фонда Сковородинского района вырубил деревья. Незаконно добытая древесина изъята органом расследования, на имущество обвиняемого для возмещения ущерба наложен арест, сообщает областная прокуратура.

Уголовное дело по существу рассмотрит Сковородинский районный суд. В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение этого преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с назначением штрафа в сумме от трехсот до пятисот тысяч рублей или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.