До 80 % ипотечников на Дальнем Востоке смогут получить послабления из-за коронавируса

Новые лимиты кредитов, по которым могут быть предоставлены ипотечные каникулы, позволят оказать помощь более чем 73 % российских заемщиков, на Дальнем Востоке — до 80 %. Такую информацию предоставило федеральное агентство «Объединенное кредитное бюро».

«Правительство своевременно отреагировало на необходимость увеличения лимитов по ипотеке для выхода на кредитные каникулы как в целом, так и в отдельных регионах, где недвижимость стоит существенно дороже, — отмечают в бюро. — Теперь доля ипотечных заемщиков, которые могут взять каникулы, в Москве и Санкт-Петербурге приблизилась к общероссийским показателям, что будет во многом способствовать снижению социальной напряженности».

По подсчетам аналитиков, в Москве послабления могут получить две трети или 68 % ипотечников, в Подмосковье — 64 %, в Санкт-Петербурге — 70 %, на Дальнем Востоке — 80 %.

Об увеличении кредитных лимитов для заемщиков, нуждающихся в помощи из-за коронавируса, стало известно 10 апреля. Для Москвы порог повысили до 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — до трех миллионов рублей. Для всех остальных регионов максимум установлен на уровне двух миллионов, сообщает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что максимальная сумма ипотечного кредита, по которому можно получить кредитные каникулы из-за коронавируса, составляла 1,5 миллиона рублей. Такие данные на своем сайте приводил Сбербанк.