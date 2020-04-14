Дети в Благовещенске спели частушки о коронавирусе и самоизоляции

Воспитанники эстрадной студии «Феерия» в Благовещенске сочинили частушки про коронавирус и карантин. В творческом задании маленькие амурчане отразили особенности жизни в самоизоляции.

Частушечное ассорти стало одним из домашних заданий молодых вокалистов. Хотя тема творческого конкурса не была связана с эпидемической ситуацией, дети прошлись и по коронавирусу, и по удаленному обучению.

«Задание было вообще-то про дружбу, – рассказала художественный руководитель "Феерии" Лариса Старинская. – Но творчество, оно же отображает действительность, дети прониклись теми событиями, которые сейчас на слуху. Так коронавирус и попал в эту тему».

Все друзья на карантине – дома на диване. Ритмику, вокал, сольфеджио объясняем маме. Отменили все концерты – я бегу к кассиру. Объясните, почему? Вроде где-то вирус.

В детские строки самого распространенного жанра музыкального фольклорного юмора вошли и дружба, и трудности дистанционного обучения, и переживания по поводу отмененных мероприятий.

К тому же повод для переживаний есть и у ребят, и у родителей, и у педагогов. Сольный концерт пришлось в Благовещенске перенести. Сначала с 5 апреля на 5 мая, а теперь в студии не исключают перенос мероприятия на осень. Артистам нужно время, чтобы подготовиться, причем сделать это дистанционно не получится.

На удаленке некоторые амурские школьники сейчас не только решают задачи и пишут сочинения. У многих из них продолжается дополнительное образование в кружках и секциях. Результаты творческой деятельности становятся доступны в социальных сетях.

«Творческие, интересные задания мы решили предложить воспитанникам, чтобы дети сохраняли позитивное эмоциональное состояние, занимались больше творчеством. Например, нарисовать, снять на видеокамеру и так далее», – рассказала Лариса Старинская.

В творческой студии начали дистанционно заниматься несколько недель назад. Дети получают задания в мессенджеры, записывают свою работу на видео и отправляют отчет преподавателю. Время занятий пришлось скорректировать, так как не у всех детей есть телефоны с такой возможностью, и они ждут, когда родители вернутся с работы.

Творческие задания педагоги придумывают два-три раза в неделю.

«Сначала активность была хорошей, потом энтузиазма стало меньше и у детей, и у родителей, – рассказала руководитель родительского комитета студии Светлана Нещадина. – Но на частушки дети отреагировали хорошо, с азартом начали их делать. В результате видно, что они душу свою вложили. Вообще, за творческие конкурсы дети берутся более охотно, чем за обязательные школьные дисциплины. Бывает, ребенок не хочет уже заниматься, устал. Скажешь, вот задание: нарядиться, спеть... И они уже бегут с удовольствием».