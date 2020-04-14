В Благовещенске при ремонте кровли пятиэтажного дома разбился мужчина
Во вторник, 14 апреля, при проведении ремонта кровли пятиэтажного дома по адресу: улица Пионерская, 10, погиб мужчина. Он упал с крыши.
О происшедшем в редакцию Амур.инфо сообщил читатель. В городском отделе полиции факт гибели подтвердили.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Известно, что мужчина — работник ремонтной бригады.
Материалы по факту случившегося будут переданы в Следственный комитет для рассмотрения и принятия решения.
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