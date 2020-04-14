В Благовещенске при ремонте кровли пятиэтажного дома разбился мужчина

Во вторник, 14 апреля, при проведении ремонта кровли пятиэтажного дома по адресу: улица Пионерская, 10, погиб мужчина. Он упал с крыши.

О происшедшем в редакцию Амур.инфо сообщил читатель. В городском отделе полиции факт гибели подтвердили. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Известно, что мужчина — работник ремонтной бригады. Материалы по факту случившегося будут переданы в Следственный комитет для рассмотрения и принятия решения.

Просмотров всего: 1163

#происшествия

распечатать

Наталья Наделяева