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14апреля
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сегодня, 15:38 3

В Благовещенске при ремонте кровли пятиэтажного дома разбился мужчина

В Благовещенске при ремонте кровли пятиэтажного дома разбился мужчина
Фото: фото очевидца

Во вторник, 14 апреля, при проведении ремонта кровли пятиэтажного дома по адресу: улица Пионерская, 10, погиб мужчина. Он упал с крыши.

О происшедшем в редакцию Амур.инфо сообщил читатель. В городском отделе полиции факт гибели подтвердили.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Известно, что мужчина — работник ремонтной бригады.

Материалы по факту случившегося будут переданы в Следственный комитет для рассмотрения и принятия решения.

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    37 минут назад

    Прогнозируемо с их техникой безопасности.

  • амурская алена

    амурская алена
    33 минуты назад

    Это не первый мужчина разбился,на улице Горького,тоже крышу ремонтировал,не так давно писали,тоже упал.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    11 минут назад

    Так они буквально бегают по крыше, никакой страховки, осторожности и т.д.

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