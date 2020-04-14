Амурские бизнесмены получили первые кредиты под 0 %

В Амурской области предприниматели получили первые банковские кредиты под 0 %. Бизнесмены могут потратить эти средства на выплату зарплаты своим работникам. Так происходит поддержка бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса.

В регионе заявки на беспроцентные кредиты принимают АО «МСП Банк», Банк ВТБ ПАО и ПАО Сбербанк.

«Антикризисный продукт по выдаче беспроцентных кредитов на выплату заработной платы на днях начал действовать в Приамурье. В Благовещенске нами уже выдано 3 таких кредита, все документы оформляются дистанционно и подписываются электронно-цифровой подписью», – рассказали в МСП Банке.

МСП Банк предоставляет кредитную поддержку как для действующих, так и для новых клиентов вне зависимости от наличия зарплатного проекта именно у данного банка.

Сбербанк принял в Приамурье больше 30 заявок на получение льготных кредитов по своим зарплатным проектам.

Управляющий ВТБ в Амурской области Ирина Малых рассказала: «ВТБ начал предоставлять малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам во всех регионах своего присутствия. Сейчас у нас в проработке есть несколько заявок от бизнеса Приамурья, на днях мы планируем первые выдачи».

Как пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, сумма кредита будет определяться для каждого заемщика персонально.

Для реализации программы беспроцентных кредитов ЦБ выделил банкам 150 миллиардов рублей, 75 % гарантийного покрытия возьмет на себя госкорпорация ВЭБ.РФ. Предполагается, что эти средства покроют шестимесячный минимальный размер оплаты труда 1,5 миллиона сотрудников по всей стране.