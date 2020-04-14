Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:38 0

Амурские бизнесмены получили первые кредиты под 0 %

Амурские бизнесмены получили первые кредиты под 0 %
Фото: pixabay.com

В Амурской области предприниматели получили первые банковские кредиты под 0 %. Бизнесмены могут потратить эти средства на выплату зарплаты своим работникам. Так происходит поддержка бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса.

В регионе заявки на беспроцентные кредиты принимают АО «МСП Банк», Банк ВТБ ПАО и ПАО Сбербанк.

«Антикризисный продукт по выдаче беспроцентных кредитов на выплату заработной платы на днях начал действовать в Приамурье. В Благовещенске нами уже выдано 3 таких кредита, все документы оформляются дистанционно и подписываются электронно-цифровой подписью», – рассказали в МСП Банке.

МСП Банк предоставляет кредитную поддержку как для действующих, так и для новых клиентов вне зависимости от наличия зарплатного проекта именно у данного банка.

Сбербанк принял в Приамурье больше 30 заявок на получение льготных кредитов по своим зарплатным проектам.

Управляющий ВТБ в Амурской области Ирина Малых рассказала: «ВТБ начал предоставлять малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам во всех регионах своего присутствия. Сейчас у нас в проработке есть несколько заявок от бизнеса Приамурья, на днях мы планируем первые выдачи».

Как пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, сумма кредита будет определяться для каждого заемщика персонально.

Для реализации программы беспроцентных кредитов ЦБ выделил банкам 150 миллиардов рублей, 75 % гарантийного покрытия возьмет на себя госкорпорация ВЭБ.РФ. Предполагается, что эти средства покроют шестимесячный минимальный размер оплаты труда 1,5 миллиона сотрудников по всей стране.

Просмотров всего: 487

#бизнес #коронавирус #финансы

распечатать


Коронавирус

До 80 % ипотечников на Дальнем Востоке смогут получить послабления из-за коронавируса
Коронавирус

Дети в Благовещенске спели частушки о коронавирусе и самоизоляции
Общество 4

В Приамурье поступит 26 аппаратов искусственной вентиляции легких
Экономика 4

Цены на имбирь в Приамурье упали до 300-350 рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь