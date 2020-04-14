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14апреля
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На ремонт улиц Зеленой и Политехнической в Благовещенске потратят 34 миллиона рублей

На ремонт улиц Зеленой и Политехнической в Благовещенске потратят 34 миллиона рублей

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Благовещенске приведут в порядок улицу Зеленую от Трудовой до Театральной, а также улицу Политехническую от Красноармейской до Октябрьской. Работы стартуют в мае. Муниципальные контракты находятся на стадии подписания.

Ремонт участка улицы Зеленой продлится до конца августа. За это время подрядчик проведет демонтажные и земляные работы. Затем будут установлены бортовые камни, уложена цветная, серая и тактильная тротуарная плитка. На Зеленой появится новое асфальтобетонное покрытие и леерное ограждение. Дорожную разметку нанесут холодным пластиком.

Работы на улице Политехнической должны завершиться к середине октября. На участке от Красноармейской до Октябрьской подрядчик выполнит демонтажные работы, отремонтирует ливневую канализацию. В частности, будут заменены водопроводные трубы, канализационные колодцы и чугунные люки с решетками для дождеприемных колодцев. Кроме этого, специалисты уложат асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуар, установят пешеходное ограждение и дорожные знаки. Разметку нанесут также холодным пластиком.

Автомобильное движение на период работ по обоим участкам ограничат частично. Проезд будет возможен по одной полосе. На ремонт двух участков направят около 34 миллионов рублей.

Как сообщает мэрия города, в Благовещенске второй год реализуют национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование ремонта ведется из трех бюджетов – федерального, регионального и городского. В этом году в областном центре в рамках нацпроекта ремонтируют путепровод по Загородной. В апреле начнется ремонт улицы Воронкова и улицы Калинина. Федеральные и областные средства в амурскую столицу по нацпроекту будут поступать до 2024 года.

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#ЖКХ #строительство #дороги

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