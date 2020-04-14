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В Благовещенске похоронили известного амурского ведущего Михаила Бурганова

В Благовещенске похоронили известного амурского ведущего Михаила Бурганова

Во вторник, 14 апреля в Благовещенске попрощались с известным амурским телеведущим Михаилом Бургановым. Траурной церемонии в ритуальном зале на улице Кузнечной не было из-за запрета на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Несмотря на ограничения, проводить Михаила пришло более 100 человек. Среди них — журналисты, общественники, бизнесмены, политики. Известный журналист, шоумен Михаил Бурганов умер в Благовещенске 9 апреля. Ему был 51 год.

Михаил — один из первых ведущих телевидения постсоветского периода, он появился в эфирном пространстве еще в начале 90-х.

Зрители помнят Михаила как бессменного ведущего автомобильной программы «Эх, прокачу!», которой он занимался на 25-м канале более десяти лет. Там же выходила информационно-развлекательная передача «Кстати», в которой Бурганов был одним из ведущих. Последние несколько лет он вел эфиры на городской радиостанции «Шансон».

Похоронили Михаила Бурганова на кладбище на 17-м километре Новотроицкого шоссе. Там и прошло прощание.

Коллектив информационного агентства Амур.инфо выражает соболезнования родным и близким Михаила Бурганова.

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#память #ТВ

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    9 минут назад

    Соболезнование родным ,невосполнимая утрата,навсегда останется в нашей памяти...

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