В Хэйлунцзяне заплатят до 5 000 юаней тем, кто поможет отловить перебежчиков на границе

Власти китайской провинции Хэйлунцзян готовы платить по 3 000 юаней (более 31 000 рублей) гражданам, которые предоставят улики о нарушителях границы китайской провинции с Россией. По 5 000 юаней (более 51 000 рублей) получат те, кто задержит граждан приграничных регионов, нелегально пересекающих границу.

Это следует из решения штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в провинции Хэйлунцзян.

«Для того чтобы интенсифицировать контроль и профилактику предотвращения эпидемии коронавируса из-за рубежа, а также пресечь каналы нелегальной миграции в Китай, штаб отправил соответствующие указания местным штабам в каждом из городов по раскрытию информации по данным вопросам. В данном случае речь идет о доносах на тех граждан, которые попадают на территорию провинции Хэйлунцзян нелегально из-за рубежа по суше или по воде. В настоящее время в каждом городе заработала специальная платформа по телефону городских справочных (в каждом городе это телефон 12-34-5) (…) В случае если факт преступления нелегального пересечения границы будет подтвержден, заявивший об этом получит премию в 3 000 юаней. В случае если удастся самостоятельно поймать нарушителя и передать его соответствующим органам, то единожды выплачивается премия в 5 000 юаней», – написано в сообщении.

Власти провинции Хэйлунцзян обещают гарантировать анонимность заявившим о подобных случаях, «защищая законные права осведомителей», пишет Biang.ru со ссылкой на издание «Харбин Жибао».

Ранее Генконсульство Китая во Владивостоке заявляло о появившихся среди граждан Китая слухах, что через закрытый погранпереход Пограничный – Суйфэньхэ можно пытаться «проломиться», чтобы вернуться на родину. Дипмиссия опровергла эту информацию и пояснила гражданам Китая, что по прибытии в Приморский край всех, кто живет в других регионах России, ждет 14-дневный карантин.

Пассажирские направления пунктов пропуска на границе России и Китая на данный момент закрыты. Посольство и генконсульства Китая в России неоднократно обращались к гражданам Китая с просьбой не выезжать в приграничные с КНР российские регионы в связи с введенным в России до 30 апреля карантином.