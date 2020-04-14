В Приамурье поступит 26 аппаратов искусственной вентиляции легких

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Деньги, выделенные Амурской области в конце марта из резервного фонда правительства Российской Федерации, – а это 52 миллиона рублей – направлены на приобретение аппаратов для инвазивной искусственной вентиляции легких. Они эффективно используются в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.

На поставку 26 аппаратов ИВЛ заключен государственный контракт. «Первые аппараты начнут поступать в регион уже с 19 апреля. Оставшиеся придут до середины мая. Одновременно с этим мы ведем работу с Минпромторгом РФ по централизованным поставкам дыхательного оборудования », – говорит заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

Аппараты ИВЛ будут направлены в Благовещенскую городскую клиническую больницу, где развернут инфекционный госпиталь для случаев, осложненных пневмониями, и в Амурскую областную инфекционную больницу – в рамках оснащения коечного фонда медицинских организаций области для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, сообщает правительство Амурской области.