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14апреля
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сегодня, 15:04 4

В Приамурье поступит 26 аппаратов искусственной вентиляции легких

В Приамурье поступит 26 аппаратов искусственной вентиляции легких
Фото: news.myseldon.com

Деньги, выделенные Амурской области в конце марта из резервного фонда правительства Российской Федерации, – а это 52 миллиона рублей – направлены на приобретение аппаратов для инвазивной искусственной вентиляции легких. Они эффективно используются в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.

На поставку 26 аппаратов ИВЛ заключен государственный контракт. «Первые аппараты начнут поступать в регион уже с 19 апреля. Оставшиеся придут до середины мая. Одновременно с этим мы ведем работу с Минпромторгом РФ по централизованным поставкам дыхательного оборудования », – говорит заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

Аппараты ИВЛ будут направлены в Благовещенскую городскую клиническую больницу, где развернут инфекционный госпиталь для случаев, осложненных пневмониями, и в Амурскую областную инфекционную больницу – в рамках оснащения коечного фонда медицинских организаций области для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, сообщает правительство Амурской области.

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#здоровье #медицина #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    По 2 миллиона на 1 аппарат ИВЛ ценой в 400 тысяч! Без комментариев...

  • Myxira

    Myxira
    38 минут назад

    Про 400 тысяч не знаю, чаще попадается цена в миллион четыреста - полтора миллиона. За четыре сотни аппарат, возможно, функционально мало предназначен для подобного случая?

  • Изнуренков

    Изнуренков
    25 минут назад

    Дмитрий Русский

    По 2 миллиона на 1 аппарат ИВЛ ценой в 400 тысяч! Без комментариев...



    Где Вы ИВЛ по 400 тыс. нашли?

    Гугл, первое попавшееся предложение...

  • sadam_1974

    sadam_1974
    21 минута назад

    Дмитрий Русский

    По 2 миллиона на 1 аппарат ИВЛ ценой в 400 тысяч! Без комментариев...



    Отчего же без комментариев? Есть у нас комментарии.

    Нормальный аппарат ИВЛ экспертного класса стоит не менее 2-х миллионов, лучшие - 3-3,5 миллионов. Жизнь человеческая сколько стоит? Ваша драгоценная жизнь сколько стоит? Меньше 2 - 3 миллионов нормальный аппарат не бывает.

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