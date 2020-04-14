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сегодня, 14:37 3

В микрорайоне Благовещенска из окна выпал человек

В микрорайоне Благовещенска из окна выпал человек

В дежурную часть полиции Благовещенска 14 апреля в 10:50 поступило сообщение от прохожего о том, что с высоты – из окна 9-этажного дома – по адресу: улица Василенко, 1/1, выпал человек. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета.

«Личность пострадавшего установлена, им оказался молодой человек 2001 года рождения. Он был доставлен в Амурскую областную больницу», – пояснили в городском отделе полиции.

«Видел лежащего парня на строительном мусоре, изо рта текла кровь, немного шевелился. Рядом навзрыд плакала девушка. Вызвал скорую, сказали, что вызов уже был», – сообщил о происшедшем в Skaner28 очевидец.

В амурском следственном управлении СКР комментировать произошедшее отказались. Амур.инфо обратилось в областной минздрав, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего.

В ведомстве пояснили, что пострадавший находится в травматологическом отделении АОКБ, его состояние тяжелое компенсированное. Материалы по факту случившегося будут переданы в Следственный комитет для рассмотрения и принятия решения.

Похожий случай произошел в ночь на 7 апреля: молодой человек 2001 года рождения выпал из окна 10 этажа дома № 253/2 по улице Островского. Парень после падения остался жив, его увезли в больницу.

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Комментарии
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  • marcepan

    marcepan
    42 минуты назад

    Что происходит? 9-ый этаж, 10-ый этаж...

  • амурская алена

    амурская алена
    18 минут назад

    Тому парню повезло живой,скоро домой выписывают,так что не зря под окнами автомобили ставят. А этот на мусор упал,хоть бы живой остался,горе родным...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    58 секунд назад

    Лучше б в волонтёры шли

    Или в доноры

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