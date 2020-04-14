В микрорайоне Благовещенска из окна выпал человек

В дежурную часть полиции Благовещенска 14 апреля в 10:50 поступило сообщение от прохожего о том, что с высоты – из окна 9-этажного дома – по адресу: улица Василенко, 1/1, выпал человек. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета.

«Личность пострадавшего установлена, им оказался молодой человек 2001 года рождения. Он был доставлен в Амурскую областную больницу», – пояснили в городском отделе полиции.

«Видел лежащего парня на строительном мусоре, изо рта текла кровь, немного шевелился. Рядом навзрыд плакала девушка. Вызвал скорую, сказали, что вызов уже был», – сообщил о происшедшем в Skaner28 очевидец.

В амурском следственном управлении СКР комментировать произошедшее отказались. Амур.инфо обратилось в областной минздрав, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего.

В ведомстве пояснили, что пострадавший находится в травматологическом отделении АОКБ, его состояние тяжелое компенсированное. Материалы по факту случившегося будут переданы в Следственный комитет для рассмотрения и принятия решения.

Похожий случай произошел в ночь на 7 апреля: молодой человек 2001 года рождения выпал из окна 10 этажа дома № 253/2 по улице Островского. Парень после падения остался жив, его увезли в больницу.