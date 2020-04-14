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14апреля
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сегодня, 14:33 3

Сотрудники МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы за нарушение режима ЧС

Сотрудники МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы за нарушение режима ЧС
Фото: архив Амур.инфо

Сотрудники МЧС, Росгвардии и других ведомств смогут составлять протоколы за нарушение режима чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Прошлым летом губернатор Амурской области Василий Орлов вышел с инициативой внести изменения в федеральное законодательство в части ответственности за отказ от эвакуации во время ЧС. Поводом послужили случаи, когда в разгар наводнения в Приамурье многие жители наотрез отказывались от эвакуации и пережидали большую воду на крышах домов. Этим они подвергали риску не только себя, но и экипажи вертолетов, которые доставляли им продовольствие. Если бы вода продолжила подниматься, то людей было бы сложнее спасти – вертолеты не смогли бы приземлиться на затопленные территории.

Но в тот момент не было законодательных инструментов воздействия. Инициатива области была поддержана министром МЧС России Евгением Зиничевым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением наделил правом сотрудников МЧС, Росгвардии, руководителей аварийно-спасательных служб и формирований, созданных органами местного самоуправления, и представителей других ведомств составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

Эти служащие получили возможность составлять протоколы о нарушениях по статье 20.6 Кодекса об административных нарушениях – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Статья 20.6.1 КоАП предусматривает штрафы за невыполнение требований режима повышенной готовности. Для граждан – от 1 тысячи до 50 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 тысяч до 150 тысяч, для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#МЧС

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    Документ о введении режима ЧС в России в студию, пжлста.

  • Энергетик

    Энергетик
    1 час назад

    ага, а кто ж его вводил то ??? Если только Амуринфо.

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Режим ЧС у нас вводят?

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