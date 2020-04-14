Амурчане ежедневно нарушают особый противопожарный режим

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С 30 марта – начала введения особого противопожарного режима – органы внутренних дел Приамурья проводят профилактические мероприятия: информируют граждан о запрете жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса, а также об уголовной и административной ответственности в случае поджога лесостепной растительности.

Сотрудниками полиции проведено 469 обследований административных участков на предмет защищенности населенных пунктов от лесных пожаров и палов. Направлено 104 информационных письма о неудовлетворительном состоянии защищенности и необходимости проведения дополнительных мероприятий в администрации муниципальных образований, органы Госпожнадзора, а также в районные штабы по проведению противопожарных мероприятий и организации тушения лесных пожаров и палов на территориях муниципальных образований.

Полицейские приняли участие в 524 рейдах, направленных на выявление и предупреждение нарушений особого противопожарного режима. В них было задействовано 223 единицы техники ОВД.

Полицейские принимают меры по выявлению в установленном порядке нарушителей правил пожарной безопасности в лесах и привлечению их к ответственности. На данный момент составлено 5 протоколов об административных правонарушениях по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима).

Так, 10 апреля на шестом километре автодороги от села Камышенка в сторону села Белый Яр Завитинского района вблизи лесных насаждений местный житель выжигал остатки сухой соевой соломы. 11 апреля мужчина 1983 года рождения, находясь между указателями километров 32 и 33 на трассе Свободный – Благовещенск, около дороги поджег сухую траву. В тот же день в лесном массиве Благовещенского района гражданин 1997 года рождения разжег мангал вблизи лесных насаждений.

Аналогичные правонарушения зафиксированы 12 апреля в Свободненском и Благовещенском районах.

Полиция напоминает, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима согласно статье 8.32 КоАП РФ влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, совершенное в условиях особого противопожарного режима, предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога с причинением крупного ущерба (часть 4 статьи 236 УК РФ) можно лишиться свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.