Цены на имбирь в Приамурье упали до 300-350 рублей

В Благовещенске выросли цены на иммуномодуляторы природного происхождения, в частности, на лимоны и имбирь. Их стоимость увеличилась как в крупных городских супермаркетах, так и во фруктово-овощных киосках. В некоторых торговых точках килограмм имбиря предлагают по 600 рублей за килограммВ России, в том числе и в Приамурье стабилизировались цены на природные иммуномодуляторы. В начале апреля имбирь в западной части России продавали за 3 000 рублей за килограмм, в Амурской области — за 400-600 рублей. Сейчас цена упала в 1,5-2 раза.

Генеральная прокуратура РФ неделю назад поручила Федеральной антимонопольной службе России проверить обоснованность роста цен на продукцию, способствующую укреплению иммунитета. Речь шла о чесноке, имбире и лимонах.

По данным ведомства, рост стоимости был связан с ограничениями поставок из зарубежных стран, падением курса рубля и повышением спроса. При этом стоимость имбиря скачкообразно выросла до 3 000 рублей за килограмм, однако сейчас практически сразу упала до 950 рублей за килограмм.

В крупных гипермаркетах Благовещенска цены на корень имбиря сейчас колеблются в районе 300-350 рублей за килограмм. Ажиотажного спроса нет, сообщили представители торговых сетей.

Как сообщало Амур.инфо, в начале апреля в Благовещенске выросли цены на иммуномодуляторы природного происхождения, в частности, на лимоны и имбирь. Их стоимость увеличилась как в крупных городских супермаркетах, так и во фруктово-овощных киосках. В некоторых торговых точках килограмм имбиря предлагали по 600 рублей за килограмм.