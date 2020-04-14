Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:53 4

Цены на имбирь в Приамурье упали до 300-350 рублей

Цены на имбирь в Приамурье упали до 300-350 рублей

В Благовещенске выросли цены на иммуномодуляторы природного происхождения, в частности, на лимоны и имбирь. Их стоимость увеличилась как в крупных городских супермаркетах, так и во фруктово-овощных киосках. В некоторых торговых точках килограмм имбиря предлагают по 600 рублей за килограммВ России, в том числе и в Приамурье стабилизировались цены на природные иммуномодуляторы. В начале апреля имбирь в западной части России продавали за 3 000 рублей за килограмм, в Амурской области — за 400-600 рублей. Сейчас цена упала в 1,5-2 раза.

Генеральная прокуратура РФ неделю назад поручила Федеральной антимонопольной службе России проверить обоснованность роста цен на продукцию, способствующую укреплению иммунитета. Речь шла о чесноке, имбире и лимонах.

По данным ведомства, рост стоимости был связан с ограничениями поставок из зарубежных стран, падением курса рубля и повышением спроса. При этом стоимость имбиря скачкообразно выросла до 3 000 рублей за килограмм, однако сейчас практически сразу упала до 950 рублей за килограмм.

В крупных гипермаркетах Благовещенска цены на корень имбиря сейчас колеблются в районе 300-350 рублей за килограмм. Ажиотажного спроса нет, сообщили представители торговых сетей.

Как сообщало Амур.инфо, в начале апреля в Благовещенске выросли цены на иммуномодуляторы природного происхождения, в частности, на лимоны и имбирь. Их стоимость увеличилась как в крупных городских супермаркетах, так и во фруктово-овощных киосках. В некоторых торговых точках килограмм имбиря предлагали по 600 рублей за килограмм.

Просмотров всего: 291

#коронавирус #экономика

распечатать


Коронавирус

До 80 % ипотечников на Дальнем Востоке смогут получить послабления из-за коронавируса
Коронавирус

Дети в Благовещенске спели частушки о коронавирусе и самоизоляции
Общество

Амурские бизнесмены получили первые кредиты под 0 %
Общество 4

Пенсионеров просят не злоупотреблять помощью волонтеров (видео)

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Нур

    Нур
    2 часа назад

    На WB подешевели значительно респираторы и маски, с 450 до 99 рублей

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    У цены на имбирь проявился нисходящий тренд. Мало того, цена на имбирь опустилась ниже психологически важной отметки в 500 руб., поробив тем самым соответствующую линию поддерки. Те, кто это предвидел, сыграли на понижении. Что будет дальше с ценой? Может тренд продолжится? Хотя некоторые аналитики имбирного рынка считают, что наблюдаемое снижение цены всего лишь коррекция. И в среднесрочной перспективе цена будет балансировать в районе линии сопротивления 900 руб за имбирный килограм.

  • амурская алена

    амурская алена
    24 минуты назад

    Мне лично и даром ,такой имбирь не нужен,ну кому как,кушайте на здоровье.

  • Bobba

    Bobba
    21 минута назад

    в кешке 550 р

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь