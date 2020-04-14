В Амурской области заключено 545 договоров дальневосточной ипотеки

В Дальневосточном федеральном округе к настоящему моменту заключено 6 547 договоров дальневосточной ипотеки на общую сумму 22,7 миллиарда рублей. Из них в Амурской области – 545 договоров на сумму 1,7 миллиарда рублей.

В лидерах по количеству заключенных договоров Республика Саха (Якутия) – 1 741 договор на сумму 6,7 миллиарда рублей и Приморье – 1 780 договоров на сумму 6,5 миллиарда. В Республике Бурятия показатель составляет 820 договоров на сумму 1,9 миллиарда рублей, в Хабаровском крае – 747 договоров на сумму 2,5 миллиарда, в Забайкальском крае – 432 договора на сумму 1,2 миллиарда, в Сахалинской области – 387 договоров на сумму 1,8 миллиарда).

По словам гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергея Ховрата, программа «Дальневосточная ипотека» создала спрос на жилье на Дальнем Востоке. Чтобы его удовлетворить, регионы прорабатывают с застройщиками вопросы возведения новых жилых комплексов. Программа, таким образом, сможет стать драйвером нового строительства и придаст импульс экономике Дальнего Востока.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в экономике связи с пандемией, с целью усиления поддержки тех, кто взял кредит на покупку недвижимости, правительством РФ принято решение о повышении предельного размера ипотечного кредита, по которому заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами. Эта мера поддержки учитывает разницу цен на жилье в регионах. В ДФО, где стоимость покупки недвижимости одна из самых высоких, предельный размер займа повышен в два раза и теперь соответствует 3 миллионам рублей, такой же порог действует для Московской области и Санкт-Петербурга.

Средний размер кредита по программе «Дальневосточная ипотека» составляет 3,47 миллиона рублей.

«Это означает, что при необходимости большая часть дальневосточных семей, участвующих в программе, смогут воспользоваться правом временно приостановить исполнение своих обязательств по договору ипотеки. Кредитные каникулы – необходимая и своевременная мера господдержки, которая поможет преодолеть возникшие сложности, не отказываясь от перспективы приобретения собственного жилья», – сказал Сергей Ховрат.

Как сообщается на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, на минувшей неделе в программу «Дальневосточная ипотека» включился «Росбанк», его отделения представлены в Приморье, Хабаровске и Южно-Сахалинске.