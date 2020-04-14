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14апреля
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Пенсионеров просят не злоупотреблять помощью волонтеров (видео)

Пенсионеров просят не злоупотреблять помощью волонтеров (видео)

Более 350 заявок за три недели поступило от пожилых жителей Приамурья в волонтерский штаб «Мы вместе», организованный для помощи в период ограничений. Только благовещенские добровольцы получают до 20 заявок в день от пожилых граждан с просьбой привезти им продукты и медикаменты. Съемочная группа Альфа ТВ увидела, как трудятся волонтеры.

В общей сложности волонтерский штаб Приамурья насчитывает около 1 000 человек. Он создан для помощи пожилым людям старше 65 лет, которые в период борьбы с коронавирусом должны находиться дома на самоизоляции. Волонтеры имеются в каждом муниципалитете. Это представители корпуса добровольцев Благовещенска, ресурсного центра по развитию добровольчества Амурской области, «Молодежки ОНФ», волонтеры-медики и члены других общественных организаций.

В благовещенском штабе трудятся 156 человек. Молодые парни и девушки ежедневно выполняют до двух десятков заявок от пенсионеров: доставляют им товары первой необходимости, продукты и медикаменты. В основном граждане нуждаются в хлебе, молоке, крупах, макаронах, мясе. Волонтеры стараются выполнять крупные заявки, чтобы восполнить недельный запас самоизолированных. Однако иногда поступают и привередливые просьбы.

«Как-то раз звонит нам в восемь вечера пожилая гражданка, говорит: "Мне необходимы молоко и булка хлеба". Ей говорят: "Простите, но ваша заявка будет выполнена завтра. Мы стараемся покупать как можно больше продуктов, чтобы вы были обеспечены". А она говорит, что мы должны купить ей это день в день, иначе она умрет. В общем, разные случаи бывают. Работаем индивидуально», – рассказала участник штаба «Мы вместе», руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.

«Большинство воспринимают нашу помощь адекватно, благодарят. Но, к сожалению, некоторые воспринимают волонтеров, как курьеров, поэтому, если ребята задерживаются, ведь заявки порой приходят по 20-30 позиций, пожилые могут их отругать, сказать, что им привезли что-то не то. Мы стараемся сглаживать углы, чтобы все остались довольны», – отметила участница штаба «Мы вместе», руководитель центра «Выбор» Мария Артюхова.

Чтобы оперативнее отработать заявки, волонтеры тратят средства штаба на покупку медикаментов и продуктов, которые пожилые люди затем должны вернуть. Максимальная сумма, выделяемая на одну заявку, – пять тысяч рублей.

Члены штаба «Мы вместе» просят граждан не злоупотреблять помощью и обращаться в тех случаях, когда она им действительно нужна. Оставить заявку волонтерам можно по номерам горячей линии – 112 и 8-800-200-34-11 (ОНФ). Учитывая, что спрос на услугу растет, штаб принимает любую помощь, в частности средства индивидуальной защиты. В Благовещенске партии масок волонтерскому корпусу бесплатно передали предприниматель и один из банков.

«Количество заявок с каждым днем увеличивается. Мы должны обезопасить не только пожилых людей, но и волонтеров в том числе. Несмотря на помощь, которую нам оказала Ли Лихуа, а также из Москвы пришло 2,5 тысячи масок, нам все равно не хватает перчаток, антисептических средств. Если у нас завтра, не дай бог, введут карантин и, как в других субъектах, будет до тысячи заявок в день, то этого, к сожалению, будет не хватать. Поэтому мы ценим любую помощь», – отметила Наталья Кравчук.

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#Альфа ТВ #коронавирус #помощь

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Комментарии
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  • Гортензия28

    Гортензия28
    2 часа назад

    Моя бабушка говорила: "Взялся за гуж, не говори, что не дюж"

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Так ведь по данным ВЦИОМ 60% населения готовы стать волонтерами! Почему на весь Благовещенск 156 волонтеров?

  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    1 час назад

    Ли Хуа странный персонаж - то уголовку на нее заводят (или нет?), то банкротят ее, то теперь пиарят... Что происходит? В судебной системе сменилась власть или она отдала все, что от нее хотели?

    А по факту волонтерства - решил помочь, так помогай. Вы за это денюжку получите, в отличие от некоторых людей которые сидят на "самоизоляции". И не надо ля-ля что за бесплатно. Если вам не достается, то вашему руководству точно бабосики капают.

  • ёж птица гордая

    ёж птица гордая
    59 минут назад

    Какие люди злые, просто жесть... волонтеры хоть что-то делают для людей, и то облают их, в шоке...

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