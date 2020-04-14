В Амурской области потушено семь природных пожаров

По состоянию на 12 часов дня 14 апреля в Приамурье потушено семь природных пожаров в Магдагачинском, Свободненском, Архаринском, Завитинском, Сковородинском и Октябрьском районах. Общая площадь возгораний – 824 гектара.

На пожарах работали 153 сотрудника десантно-пожарной службы Амурской авиабазы, лесной охраны, противопожарной службы области, добровольных пожарных. Задействовано 28 единиц техники.

Локализовано два пожара: в четырех километрах от села Николаевка Зейского района и в 13 километрах от Сосновки Тындинского района. Огнем пройдено 49 гектаров. На них работают 10 десантников-пожарных Амурской авиабазы и 5 работников лесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет.

В области действуют 14 пожаров на общей площади 482 гектара. Их тушат 247 сотрудников Амурской авиабазы, лесной охраны, противопожарной службы области и добровольных пожарных. Задействовано 52 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 58 парашютистов и десантников Амурской авиабазы, 248 человек лесной охраны, 13 человек федерального резерва авиалесоохраны и 256 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.