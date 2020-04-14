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14апреля
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сегодня, 13:26 1

В Тынде на месте пустыря оборудуют спортивную площадку

В Тынде на месте пустыря оборудуют спортивную площадку
Фото: администрация Тынды

В столице БАМа продолжается подготовка к благоустройству общественных и придомовых территорий. Работы запланированы на 2020 год. Мэр Тынды Марина Михайлова лично обследовала территорий, которые ждет преображение. Уже объявлены торги на проведение работ.

В Тынде благоустроят пустырь между школой № 2 и детским садом «Радуга». Эту площадку выбрали активные жители города на рейтинговом голосовании. Здесь построят скейт-площадку, оборудуют футбольно-баскетбольную и воркаут-зону.

Также по программе «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 г.г.» в столице БАМа будут обновлены придомовые территории по улицам Мохортова, 5; Школьная, 27 и 29 и Красная Пресня, 46 и 60.

Активные собственники домов, которые откликнулись в прошлом году на призыв провести собрание и принять решение о благоустройстве, уже в этом году увидят результат. Общественные и придомовые территории благоустроят за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Между тем собственники многоквартирных домов до сентября текущего года могут провести собрания и определиться с благоустройством придомовых территорий на 2021 год. В день голосования за поправки в Конституцию у тындинцев будет возможность выбрать для благоустройства еще одну территорию, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#Тында

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    59 минут назад

    Знаю этот пустырь, верное решение!

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