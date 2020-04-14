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14апреля
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сегодня, 12:53 0

Фонд социального страхования собирает информацию о работниках старше 65

Фонд социального страхования собирает информацию о работниках старше 65

С 6 по 19 апреля амурчане в возрасте 65 лет и старше имеют право оформить больничный лист или перейти на удаленную работу. В Амурской области только 28 % решили оформить больничный, остальные продолжают работать. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала управляющий амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталья Хрущева.

«Основная причина – работник хочет ходить на работу. Несмотря на то, что ему больше 65 лет, несмотря на то, что губернатор обратил внимание, что такие люди должны оставаться дома, но работник все равно отказывается уходить на листок нетрудоспособности», – объясняет Наталья Анатольевна.

При этом больничный лист с 6 по 19 апреля будет оплачен за счет средств Фонда социального страхования в размере среднего заработка. «То есть расчет не меняется, человек ничего не теряет, а работодатель при этом может сэкономить свой фонд оплаты труда», – добавляет Наталья Хрущева.

До 19 апреля работодателям, у кого есть работники старше 65 лет, необходимо направить в Фонд социального страхования информацию об этом. «Мы каждого работающего 65+ отслеживаем и выясняем – то ли он работает дистанционно, либо по каким-то причинам не воспользовался листком нетрудоспособности».

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#Завитинск #Простые вопросы

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