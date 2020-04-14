Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:49 2

20 тысяч амурских пенсионеров получат бесплатные продуктовые наборы

20 тысяч амурских пенсионеров получат бесплатные продуктовые наборы
Фото: ptzgovorit.ru/

Амурская область получила в рамках Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» средства для поддержки пожилых людей в условиях распространения коронавируса. На них будут закуплены продуктовые наборы, которые раздадут 20 тысячам пенсионеров в Приамурье.

Первыми помощь получат 2,5 тысячи человек, проживающие в домах престарелых и состоящие на обслуживании соцработников. 15 апреля закупленные централизованно продукты волонтеры расфасуют по отдельным упаковкам.

Доставлять пенсионерам помощь будут соцработники во время своих традиционных визитов, чтобы минимизировать контакты людей из группы риска с посторонними. В дома престарелых волонтеры также заходить не будут, помощь привезут, а раздавать наборы пожилым амурчанам будут сотрудники соцучреждений.

Просмотров всего: 326

#жизнь #коронавирус

распечатать


Происшествия

Благовещенцы узнали фото своих родственников на найденных в лесу могильных табличках
Общество 2

Мэрия Благовещенска проверила, как торговые центры соблюдают меры безопасности в связи с коронавирусом
В России и мире

34 сотрудника Большого театра заразились коронавирусом
Общество 24

Амурчане штурмуют охотуправление из-за возможного запрета весенней охоты
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Zzz123

    Zzz123
    15 минут назад

    А зачем проживающему в доме престарелых продуктовый набор? Их и так бесплатно кормят, они не выходят за продуктами. Зачем им масло и рожки, которые еще и приготовить нужно? Раздавали бы лучше другим пенсионерам.

  • paravis

    paravis
    5 минут назад

    Просрочку же некуда девать. В бытность в Усть-Ивановке психов кормили только просрочкой. 146% инфа.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь