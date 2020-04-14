20 тысяч амурских пенсионеров получат бесплатные продуктовые наборы

Амурская область получила в рамках Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» средства для поддержки пожилых людей в условиях распространения коронавируса. На них будут закуплены продуктовые наборы, которые раздадут 20 тысячам пенсионеров в Приамурье.

Первыми помощь получат 2,5 тысячи человек, проживающие в домах престарелых и состоящие на обслуживании соцработников. 15 апреля закупленные централизованно продукты волонтеры расфасуют по отдельным упаковкам. Доставлять пенсионерам помощь будут соцработники во время своих традиционных визитов, чтобы минимизировать контакты людей из группы риска с посторонними. В дома престарелых волонтеры также заходить не будут, помощь привезут, а раздавать наборы пожилым амурчанам будут сотрудники соцучреждений.

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#жизнь #коронавирус

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Екатерина PL