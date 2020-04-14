Амурскому кадетскому корпусу присвоили имя Героя Советского Союза

Амурский кадетский корпус будет носить имя Героя Советского Союза Юрия Кузнецова. Соответствующее постановление подписал губернатор Приамурья Василий Орлов. Решение принято по многочисленным обращениям самих кадетов и нацелено на патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти исторических личностей.

«Есть еще одно событие, которое мы хотим приурочить к присвоению корпусу имени Героя Советского Союза, – это вступление всех наших воспитанников в ряды "Юнармии"», – прокомментировала руководитель учреждения Антонида Плешкова. – Когда пройдет посвящение, пока сказать сложно, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и сроков перехода на очное обучение».

Юнармейцами станут 236 кадетов. «Торжественную церемонию посвящения планируется провести на площадке партизанской деревни парка "Патриот" или на плацу ДВОКУ вблизи памятника Юрию Кузнецову», – заключила директор корпуса.

Юрий Викторович Кузнецов (24 августа 1946 – 24 января 2020) – советский и российский военнослужащий. Во время войны в Афганистане командовал 345-м отдельным гвардейским Краснознаменным ордена Суворова парашютно-десантным полком в составе 40-й общевойсковой армии Краснознаменного Туркестанского военного округа. За мужество и героизм Юрию Викторовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В мирное время Юрий Кузнецов жил в Благовещенске, носил звание почетного гражданина города. С 2014 года был депутатом VI созыва Благовещенской городской думы.