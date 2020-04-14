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14апреля
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сегодня, 12:22 1

В восьми домах Благовещенска запустили в работу лифты после капремонта

В восьми домах Благовещенска запустили в работу лифты после капремонта
Фото: sibkray.ru

В восьми многоквартирных домах Благовещенска снова начали работать лифты после капитального ремонта. Работы прошли в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах».

«На сегодняшний день по всем лифтам в домах № 18 и 31 на улице Мухина, № 50/2 на улице Комсомольской, № 161 на улице Горького, в доме № 113 на улице Амурской, в доме №133 на улице Ленина, в доме № 7 на Игнатьевском шоссе и № 41 на улице Студенческой вся необходимая документация для ввода объектов в работу передана управляющим компаниям», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик.

Кроме этого, капремонт лифтов завершается ещё в 9 многоквартирных домах. В конце недели ремонт начнется в двух благовещенских домах № 35 и 39 на улице Студенческой.

Всего в 2020 году согласно краткосрочному плану по капитальному ремонту в Приамурье отремонтируют лифты, внутридомовые инженерные сети, крыши, фасады, фундаменты и подвальные помещения в 217 многоквартирных домах на общую сумму 1 736 миллионов рублей.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    34 минуты назад

    А в новости про планы описывалось, что заменят 160 лифтов (в 20 раз больше). Классно деньги пилятся!

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