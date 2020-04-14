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сегодня, 12:06 0

Благовещенцы узнали фото своих родственников на найденных в лесу могильных табличках

Благовещенцы узнали фото своих родственников на найденных в лесу могильных табличках

После публикации о найденных в лесу табличках в редакцию Амур.инфо начали поступать звонки. Люди нервничали. Большая часть табличек, по их словам, была снята с могил на кладбище, расположенном на 17-м километре Новотроицкого шоссе.

«Меня вчера трясло весь вечер, когда я увидела на фото табличку с могилы моей мамы, мы ее похоронили в 2009 году», — рассказала одна из обратившихся в редакцию благовещенок. «Фото моей тёщи справа вверху, кто это мог сделать?» — недоумевает еще один горожанин.

Еще одна женщина сообщила, что она обнаружила на фото табличку ее прапрабабушки, и место ее захоронения — Бурейский район. «Я узнала, потому что 2 года назад мы ей меняли старую подпись именно на эту табличку», — рассказала девушка.

Всем обратившимся редакция посоветовала написать заявление в полицию. Один человек пообещал сфотографировать, по возможности, все разбросанные таблички, чтобы другие амурчане могли рассмотреть их внимательно.

Как сообщало Амур.инфо, 13 апреля в редакцию обратилась благовещенка Елена Золото и сообщила о странной находке. В лесу за озером в районе одной из турбаз она нашла выброшенные в большом количестве надгробные таблички. Женщина насчитала более 40 штук.

В подразделении «Ритуальные услуги» МКП «ГСТК» пояснили, что существует порядок, согласно которому перед демонтажем памятника или замене его на новый родственники умершего заполняют заявку с указанием перечня работ. При этом им необходимо определить, что делать с табличкой. Всем гражданам предлагают «захоронить табличку» при установке нового памятника. Откуда в лесу взялись эти таблички, специалисты предположить затруднились.

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#жизнь #происшествия

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