Предпринимателей Селемджинского района привлекли к ответственности за повышение цен

Прокуратура Селемджинского района, во время мониторинга стоимости продуктов питания в магазинах выявила нарушения. Рейды проводятся для проверки исполнения законодательства о ценообразовании в условиях ситуации с коронавирусной инфекцией.

Установлено, что двое индивидуальных предпринимателей установили торговую надбавку на подсолнечное масло в размере от 42 до 55 %. Прокуратура отмечает, что согласно требованиям постановления правительства РФ предельная надбавка к ценам на продукцию и товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях не должна превышать 30 процентов.

По результатам проверки прокурор Селемджинского района внес представления индивидуальным предпринимателям, потребовав незамедлительно устранить допущенные нарушения.

Кроме того, хозяйствующие субъекты вызваны в прокуратуру района для возбуждения дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой Селемджинского района, сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.