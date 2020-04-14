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14апреля
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сегодня, 11:56 4

Предпринимателей Селемджинского района привлекли к ответственности за повышение цен

Предпринимателей Селемджинского района привлекли к ответственности за повышение цен
Фото: 365news.biz

Прокуратура Селемджинского района, во время мониторинга стоимости продуктов питания в магазинах выявила нарушения. Рейды проводятся для проверки исполнения законодательства о ценообразовании в условиях ситуации с коронавирусной инфекцией.

Установлено, что двое индивидуальных предпринимателей установили торговую надбавку на подсолнечное масло в размере от 42 до 55 %. Прокуратура отмечает, что согласно требованиям постановления правительства РФ предельная надбавка к ценам на продукцию и товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях не должна превышать 30 процентов.

По результатам проверки прокурор Селемджинского района внес представления индивидуальным предпринимателям, потребовав незамедлительно устранить допущенные нарушения.

Кроме того, хозяйствующие субъекты вызваны в прокуратуру района для возбуждения дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой Селемджинского района, сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

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#цены

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Нужно взять самый удаленный район и организовать новость, чтобы создать видимость работы. А как же Благовещенск?

  • inoy

    inoy
    34 минуты назад

    за бензин нагните хоть кого-то

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    31 минута назад

    inoy

    за бензин нагните хоть кого-то



    Правительство запретило импорт зарубежного бензина, который из-за низких цен на нефть стоил бы 15 рублей за литр. Чтобы ПОДДЕРЖАТЬ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ и друзей путина - миллиардеров. При текущей власти ничего хорошего ждать не стоит

  • inoy

    inoy
    25 минут назад

    геноцид!!!!

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