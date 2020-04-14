Мэрия Благовещенска проверила, как торговые центры соблюдают меры безопасности в связи с коронавирусом

С 13 апреля список предприятий и организаций в Приамурье, возобновивших работу, значительно расширился. Ждут покупателей и в торговых центрах Благовещенска. Исполнение взятых на себя обязательств по соблюдению дополнительных мероприятий по профилактике коронавируса проверили представители городской администрации.

В мэрии напомнили, что каждый предприниматель должен обеспечить безопасность и своих сотрудников, и посетителей, разместить в видных местах памятки, как вести себя в торговых помещениях, пунктах общественного питания. Соответствующий стандарт безопасной деятельности разработан руководителями торговых центров и согласован Роспотребнадзором.

«Каждые два часа во всех помещениях торгового центра проводится влажная уборка с использованием дезсредств, обрабатываются поручни эскалатора, ручки дверей и другие поверхности. На всех входах размещены коврики, также пропитанные дезинфицирующим средством. Все сотрудники обеспечены максами, перчатками», – рассказывает представитель ТРЦ «Мега».

Выполнены и другие меры. В частности, нанесена соответствующая разметка, сотрудники охраны измеряют температуру всем посетителям бесконтактными термометрами. Но покупатели не всегда соблюдают правила. Например, игнорируют нанесенную разметку. Руководству ТЦ была дана рекомендация проводить с посетителями разъяснительную работу, чтобы избежать скопления людей в одном месте.

Соблюдают все правила и в другом торговом центре. В «Большом» каждый предприниматель в своей секции носит маску, перчатки. Для покупателей имеются кожные антисептики для обработки рук. Регулярно проводится дезинфекция.

Схожая картина и в других торговых центрах города. Предприниматели стараются исполнять все предписания, сообщили в администрации города.

В целом, отмечает начальник по развитию потребительского рынка и услуг Ольга Здункевич, первый день показал, что руководители торговых организаций подошли к работе ответственно. Но есть и недочёты, которые необходимо учесть. Например, усилить информирование посетителей, оборудовать места продажи гигиенических масок для своих покупателей, обеспечить использование средств индивидуальной защиты всеми сотрудниками организации. Большинство замечаний были сразу устранены.

Благовещенцы отмечают, что в некоторых торговых центрах многие покупатели ходят без масок. Такая картина, например, наблюдается в ТЦ «Ледяной», несмотря на объявление о запрете входа без них. Температуру покупателям там также никто не измеряет. А нанесенная разметка в отделах не мешает горожанам становиться близко друг к другу в очередях.