Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:41 0

34 сотрудника Большого театра заразились коронавирусом

34 сотрудника Большого театра заразились коронавирусом
Фото: Ciroja с сайта Pixabay

34-х сотрудников Большого театра временно отстранили от работы и отправили в самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус. Людей протестировали за несколько дней до масштабного концерта «Мы вместе», который организовали в поддержку врачей.

В настоящий момент все выявленные больные наблюдаются дома в режиме карантина.

«Действительно, хотя никаких внешних признаков – ни кашля, ни высокой температуры – ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине», – цитируют представителей из театра РБК.

Концерт состоялся 11 апреля. На сцене Большого театра перед абсолютно пустым зрительным залом выступили актеры Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, певцы Николай Расторгуев, Дима Билан, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, композитор Игорь Крутой, скрипач Вадим Репин и другие деятели искусства. Они выразили благодарность российским врачам, волонтерам и всем, кто должен выходить на работу, чтобы жизнь в городах продолжалась.

Зрителей на концерте не было, звезды выступали при пустых зрительных залах. Всего в мероприятии задействовали несколько сотен человек.

Ранее тесты на CoViD-19 дали положительные результаты у некоторых звезд. Например, у актрисы Галины Боб болезнь протекает бессимптомно. Единственное физическое изменение, которое она у себя заметила – это небольшая заложенность носа. А вот Стас Михайлов и Лев Лещенко перенесли двустороннюю пневмонию. У некоторых звезд тест на коронавирусную инфекцию отрицательный, однако у них обнаружены тяжелые формы пневмонии.

Просмотров всего: 1181

#коронавирус

распечатать


Общество 2

20 тысяч амурских пенсионеров получат бесплатные продуктовые наборы
Общество 2

Мэрия Благовещенска проверила, как торговые центры соблюдают меры безопасности в связи с коронавирусом
Общество 24

Амурчане штурмуют охотуправление из-за возможного запрета весенней охоты
Коронавирус 7

Провинция Хэйлунцзян стала лидером по числу госпитализированных с коронавирусом в Китае
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь