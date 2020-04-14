34 сотрудника Большого театра заразились коронавирусом

34-х сотрудников Большого театра временно отстранили от работы и отправили в самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус. Людей протестировали за несколько дней до масштабного концерта «Мы вместе», который организовали в поддержку врачей.

В настоящий момент все выявленные больные наблюдаются дома в режиме карантина.

«Действительно, хотя никаких внешних признаков – ни кашля, ни высокой температуры – ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине», – цитируют представителей из театра РБК.

Концерт состоялся 11 апреля. На сцене Большого театра перед абсолютно пустым зрительным залом выступили актеры Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, певцы Николай Расторгуев, Дима Билан, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, композитор Игорь Крутой, скрипач Вадим Репин и другие деятели искусства. Они выразили благодарность российским врачам, волонтерам и всем, кто должен выходить на работу, чтобы жизнь в городах продолжалась.



Зрителей на концерте не было, звезды выступали при пустых зрительных залах. Всего в мероприятии задействовали несколько сотен человек.

Ранее тесты на CoViD-19 дали положительные результаты у некоторых звезд. Например, у актрисы Галины Боб болезнь протекает бессимптомно. Единственное физическое изменение, которое она у себя заметила – это небольшая заложенность носа. А вот Стас Михайлов и Лев Лещенко перенесли двустороннюю пневмонию. У некоторых звезд тест на коронавирусную инфекцию отрицательный, однако у них обнаружены тяжелые формы пневмонии.