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14апреля
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Амурчане штурмуют охотуправление из-за возможного запрета весенней охоты

Амурчане штурмуют охотуправление из-за возможного запрета весенней охоты

В редакцию Амур.инфо продолжают массово поступать звонки от амурских охотников, которых тревожит намерение властей закрыть весеннюю охоту на водоплавающую дичь. Они считают, что для отмены нет веских оснований.

Как пояснил замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский, в правительство направлен проект постановления о запрете весенней охоты. «Много обращений, да. Телефон раскалился! Для открытия охоты нет никакого документа, тогда как против — есть. В Амурской области введен противопожарный режим, а это является основанием для запрета охоты. Горит всё, поджигают-то люди наши. Также введен режим самоизоляции по коронавирусу. Подготовлен проект о закрытии весенней охоты, он проходит согласования в правительстве», — рассказал Иван Болотский.

Согласно постановлению губернатора № 350 от 20 августа 2012 года «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на территории Амурской области» весенняя охота на пернатую дичь осуществляется только на гусей — белолобый, гуменник, селезней уток, глухаря на току.

Для охоты в южной зоне днем открытия определена третья суббота апреля, по северной — первая суббота мая. Охота длится 10 календарных дней.

По словам Ивана Болотских, весеннюю охоту полностью хотят закрыть впервые. Прежде были случаи, когда закрывали лесную зону, но степные районы оставляли.

Но амурские охотники считают, что веских оснований для запрета нет.

«Рассудите сами: добропорядочный охотник заинтересован соблюдать все правила, чтобы не потерять право заниматься увлечением. Мы не оставляем костров. Сколько раз видели, что жгут те, кто сеют поля, они проводят отжиги. Сеялка идет, а по кустам горит. По коронавирусу: на охоту мы не ездим толпой, 1-2, максимум 3 человека, — рассказал охотник Евгений. — К тому же мы все уже взяли отпуска. Год ждем: охота – это столько эмоций! Оббиваем пороги охотуправления, звоним везде. Если запретят охоту, найдется кто-то, кто не выдержит, будет браконьерство».

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам регионов установить ограничения по весенней охоте 2020 года. «Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета её в регионе в этом сезоне», — говорится в обращении главы Минприроды России к главам территорий.

Высшим должностным лицам субъектов РФ предложено также при рассмотрении мер поддержки малому и среднему бизнесу учесть интересы охотпользователей. Отдельно отмечено, что установление ограничений охоты не должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин, а также лиц, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного уклада жизни и ведения хозяйственной деятельности, для которой охота является основой существования.

Многие регионы к рекомендациям прислушались и уже ввели запрет на весеннюю охоту, теперь этот вопрос стоит перед амурскими властями.

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#коронавирус #природа

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Каждый год всё горит, о какой самоизоляции речь хуафу, острава и куча других организаций начала работу причём все даже без масок ходят, а тут запрет. Бред не несите. Так и вступай в охот общество только деньги платишь

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    1 час назад

    С пожарами по-моему раз и навсегда решили, что охотники не виноваты. У охотобщества добровольные пожарные дружины есть, техника задействована. Горит все и до открытия и после и нарушителей выявляют не охотников. Короче нашли надуманный повод. Принимали бы уже решение - либо да, либо нет. Злят народ, своим бездействием власти. Прям беспредел какой-то...

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Едросня хочет людей вовсе без еды оставить...

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    028rus Нравится убивать??? Без этого никак ?

  • Руслo

    Руслo
    1 час назад

    Мы с вами прекрасно понимаем, что весной охотники не разводят костры и Не готовят пищу на костре. Давно все готовят на газе. Дёшево и практично. Да и нет времени на гусиной охоте на эти костры - вечером до темноты лежишь у лужи в ожидании гуся, потом быстрый ужин и спать, т. к. через 4-5 часов подъём, чтобы зорьку не проспать. Какие костры? Сейчас область горит, а охотники по домам сидят. Так что не надо на охотников эту проблему вешать.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Токарев 028rus

    028rus Нравится убивать??? Без этого никак ?



    Веган?

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Едросня хочет людей вовсе без еды оставить...



    Не покупай патроны, еду покупай.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    57 минут назад

    Убийцы животного мира, они же потенциальные браконьеры, поскольку они - не браконьеры только в сезон охоты, а так продолжают убивать после закрытия сезона. Окститесь, и покайтесь! В следующей вашей жизни желаю вам стать косулями и утками(гусями).

  • Yomel

    Yomel
    55 минут назад

    Собака лает, караван идёт. Будет весьма показательный случай, насколько вожак каравана способен идти своим путём, не обращая внимания на шавок

  • 028rus

    028rus
    51 минута назад

    ОТВЕТ ТОКАРЕВ ВАМ. Если охотники не будут убивать то пернатые вас заклюют, пушистые жить с вами будут а хищьники съедят так как численность регулировать нужно. А ещё людям кушать охота не только бакложаны или что там едят веганы

  • uslon

    uslon
    50 минут назад

    ПшёлТы и Токарев


    В этом мире каждому своё, - кому человеком, кому коровой, кому лосём, кому охотником, кому жертвой и т.д.

    Природу надо обновлять.

    Да и не так уж много животных и птиц попадают под пули. Больше разговоров, охотники же!

    Не переживайте, ПшёлТы и Токарев, ущерб природе минимальный. Да, пожалуй, его и нет от НАСТОЯЩИХ ОХОТНИКОВ!

  • Гейт.С.В

    Гейт.С.В
    50 минут назад

    Сразу приписали охотникам пожары(( Открыли торговые центры,садики,школы,по городу люди толпами ходчт,а охоту нельзя,что это за беспридел? Зачем вы людей в напряжении держите? Давайте действовать логично и справедливо.Какие основания есть для закрытия охоты?

  • Гейт.С.В

    Гейт.С.В
    50 минут назад

    Сразу приписали охотникам пожары(( Открыли торговые центры,садики,школы,по городу люди толпами ходчт,а охоту нельзя,что это за беспридел? Зачем вы людей в напряжении держите? Давайте действовать логично и справедливо.Какие основания есть для закрытия охоты?

  • Гейт.С.В

    Гейт.С.В
    49 минут назад

    Сразу приписали охотникам пожары(( Открыли торговые центры,садики,школы,по городу люди толпами ходчт,а охоту нельзя,что это за беспридел? Зачем вы людей в напряжении держите? Давайте действовать логично и справедливо.Какие основания есть для закрытия охоты?

  • Гейт.С.В

    Гейт.С.В
    49 минут назад

    Сразу приписали охотникам пожары(( Открыли торговые центры,садики,школы,по городу люди толпами ходчт,а охоту нельзя,что это за беспридел? Зачем вы людей в напряжении держите? Давайте действовать логично и справедливо.Какие основания есть для закрытия охоты?

  • Михаил Васильевич

    Михаил Васильевич
    37 минут назад

    Каждый год постоянный нервоз с открытием весенней охоты, то птичий грипп, то чс по пожарной ситуации, теперь коронавирус. Что в следующий раз может помешать и станет причиной закрытия? Нельзя так с охотниками поступать. Зачем доводить людей до "кипения"? Документы необходимо издавать своевременно и обоснованно, тогда не будет такого негатива к власти. Если оставляете людям надежду, то не убивайте ее!

  • Питерский

    Питерский
    34 минуты назад

    Для принятия такого решения нужен сильный и волевой губернатор-увы!!!у нас «мальчик с балалайкой»....

  • Гейт.С.В

    Гейт.С.В
    32 минуты назад

    Как я понимаю,на мнение охотников уже давно всем наплевать.А кто поближе к власти,те и так поохотятся,там бумаги не нужны.Им еще и лучше,что рядовых охотников в поле не будет.Меньше под ногами будут путаться.

  • Руслo

    Руслo
    27 минут назад

    Почему закрывают охоту в центральной части России? посмотрите основания запретов ( постановления губернаторов) - для того чтобы в регион не приезжали охотники от соседей и свои не выезжали за пределы региона. Если бы к нам приезжало по 5 тысячи московских охотников, как в Пермь или Краснодарский край, то запрет имел бы смысл и был понятен. Но в Амурской области нет охотничьего туризма -ни к нам не приезжают, ни мы никуда не выезжаем. То есть выезд нескольких тысяч взрослых активных мужчин из города ( потенциального источника коронавируса), наоборот уменьшит возможность разпространения болезни. В чём смысл запрета весенней охоты? Он только один - отчитаться наверх, что запретил и молодец. Бессмысленно и беспощадно. Верю в здравый смысл губернатора и его характер.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    23 минуты назад

    Руслo

    Почему закрывают охоту в центральной части России? посмотрите основания запретов ( постановления губернаторов) - для того чтобы в регион не приезжали охотники от соседей и свои не выезжали за пределы региона. Если бы к нам приезжало по 5 тысячи московских охотников, как в Пермь или Краснодарский край, то запрет имел бы смысл и был понятен. Но в Амурской области нет охотничьего туризма -ни к нам не приезжают, ни мы никуда не выезжаем. То есть выезд нескольких тысяч взрослых активных мужчин из города ( потенциального источника коронавируса), наоборот уменьшит возможность разпространения болезни. В чём смысл запрета весенней охоты? Он только один - отчитаться наверх, что запретил и молодец. Бессмысленно и беспощадно. Верю в здравый смысл губернатора и его характер.



    Здравый смысл может и есть. Но задача - выполнять указания сверху, а то не дадут сахарную косточку!

  • xanyiga

    xanyiga
    22 минуты назад

    Каждый год в это время пожароопасный период и горит до открытия охоты. Что теперь вообще отменить всю охоту на гуся?!?! Глупости не говорите, если сказать нечего. На счёт самоизоляции не смешите людей....открыли ТЦ, сферы обслуживания....удачно вы сделали ссылку. Наш губернатор по набережной гуляет и все норм. А за городом возможность распространения вируса видать выше???

  • xanyiga

    xanyiga
    14 минут назад

    Дайте адекватный ответ, не бесите народ.

  • Yomel

    Yomel
    10 минут назад

    Давайте поднимем статистику протоколов о нарушении правил пож.безопасноти со стороны охотников, и сопоставим с теми же фермерами, крестьянами, и т.д и т.п. И все станет ясно! Причем тут охотники?

    У слабого руководителя всегда превалировало желание прикрыть свою пятую точку над умением решать грамотно проблемы!!! Что мы и видим со стороны Болотского. Посмотрим какого полета птица наш губернатор !? Умеет ли он летать, или еще учиться и учиться...

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    2 минуты назад

    Садисты заныли. Вот уж кого не жалко, так тех, кто убивает себе на потеху.

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