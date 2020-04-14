Амурчане штурмуют охотуправление из-за возможного запрета весенней охоты

В редакцию Амур.инфо продолжают массово поступать звонки от амурских охотников, которых тревожит намерение властей закрыть весеннюю охоту на водоплавающую дичь. Они считают, что для отмены нет веских оснований.

Как пояснил замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский, в правительство направлен проект постановления о запрете весенней охоты. «Много обращений, да. Телефон раскалился! Для открытия охоты нет никакого документа, тогда как против — есть. В Амурской области введен противопожарный режим, а это является основанием для запрета охоты. Горит всё, поджигают-то люди наши. Также введен режим самоизоляции по коронавирусу. Подготовлен проект о закрытии весенней охоты, он проходит согласования в правительстве», — рассказал Иван Болотский.

Согласно постановлению губернатора № 350 от 20 августа 2012 года «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на территории Амурской области» весенняя охота на пернатую дичь осуществляется только на гусей — белолобый, гуменник, селезней уток, глухаря на току.

Для охоты в южной зоне днем открытия определена третья суббота апреля, по северной — первая суббота мая. Охота длится 10 календарных дней.

По словам Ивана Болотских, весеннюю охоту полностью хотят закрыть впервые. Прежде были случаи, когда закрывали лесную зону, но степные районы оставляли.

Но амурские охотники считают, что веских оснований для запрета нет.

«Рассудите сами: добропорядочный охотник заинтересован соблюдать все правила, чтобы не потерять право заниматься увлечением. Мы не оставляем костров. Сколько раз видели, что жгут те, кто сеют поля, они проводят отжиги. Сеялка идет, а по кустам горит. По коронавирусу: на охоту мы не ездим толпой, 1-2, максимум 3 человека, — рассказал охотник Евгений. — К тому же мы все уже взяли отпуска. Год ждем: охота – это столько эмоций! Оббиваем пороги охотуправления, звоним везде. Если запретят охоту, найдется кто-то, кто не выдержит, будет браконьерство».

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам регионов установить ограничения по весенней охоте 2020 года. «Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета её в регионе в этом сезоне», — говорится в обращении главы Минприроды России к главам территорий.

Высшим должностным лицам субъектов РФ предложено также при рассмотрении мер поддержки малому и среднему бизнесу учесть интересы охотпользователей. Отдельно отмечено, что установление ограничений охоты не должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин, а также лиц, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного уклада жизни и ведения хозяйственной деятельности, для которой охота является основой существования.

Многие регионы к рекомендациям прислушались и уже ввели запрет на весеннюю охоту, теперь этот вопрос стоит перед амурскими властями.