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14апреля
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сегодня, 11:27 7

Провинция Хэйлунцзян стала лидером по числу госпитализированных с коронавирусом в Китае

Провинция Хэйлунцзян стала лидером по числу госпитализированных с коронавирусом в Китае
Фото: www.dw.com

Китайская провинция Хэйлунцзян вышла на первое место среди регионов КНР по числу находящихся в больницах пациентов с коронавирусом, обойдя провинцию Хубэй, где началась вспышка коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные провинциальными комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения.

По последним данным, в граничащей с Россией (в том числе с Амурской областью) провинции Хэйлунцзян на текущий момент насчитывается 257 заразившихся, в то время как в Хубэе – 244. На третьем месте находится Шанхай (153 пациента).

Как сообщили местные власти, большинство инфицированных коронавирусом в Хэйлунцзяне прибыли из-за рубежа.

В то же время, как напомнило генеральное консульство РФ в Харбине, все наземные погранпереходы на российско-китайской границе уже закрыты. «О сроках восстановления их работы будет сообщено дополнительно», говорится в распространенном уведомлении.

По уточненным данным, под наблюдением медиков в провинции Хэйлунцзян находятся более 1 600 человек, имевших тесный контакт с инфицированными, а также 118 заразившихся без симптомов. Власти провинции ужесточили меры контроля, чтобы не допустить распространения второй волны эпидемии на другие регионы Китая, пишет biang.ru.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Хорошо ,хоть понтонный мост закрыли,а то бы всё ехали,китайские водители в наш город,с грузом,но это не надолго,скоро баржи пойдут,не беспокойтесь.

  • известный

    известный
    1 час назад

    Если они прекратять поставку продовольствие, нам будет тяжело. Своего то оказывается не чего нет.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    А у нас заболевших нет, только технические ошибки да человеческие факторы

  • OT

    OT
    1 час назад

    известныйЕсли они прекратять поставку продовольствие, нам будет тяжело. Своего то оказывается не чего нет.


    Думаете стратегических запасов нет? Откуда на прилавках тушенка из спецрезерва?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    OT

    известный

    Если они прекратять поставку продовольствие, нам будет тяжело. Своего то оказывается не чего нет.



    Думаете стратегических запасов нет? Откуда на прилавках тушенка из спецрезерва?


    Это торговая марка. На любом продукте напечатать можно "Спецрезерв" и доверчивые люди будут думать, что Едросня создала стратегические запасы

  • OT

    OT
    51 минута назад

    Дмитрий Русский
    OT

    известный

    Если они прекратять поставку продовольствие, нам будет тяжело. Своего то оказывается не чего нет.



    Думаете стратегических запасов нет? Откуда на прилавках тушенка из спецрезерва?


    Это торговая марка. На любом продукте напечатать можно "Спецрезерв" и доверчивые люди будут думать, что Едросня создала стратегические запасы


    И такому делу есть место. Но если подделка или просто мошенничество, то потребнадзор тоже долго закрывать глаза не станет на это. Вы имея доказательства такого мошенничества и скрывая их от потребнадзора ведете участие в саботаже продуктовой конкуренции. Вы как соучастник в саботаже подлежите приговору к ....казни через плевки в лицо

  • retrogr

    retrogr
    1 минута назад

    обраточка в китай пошла ,волна 1я

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