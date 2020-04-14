Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото

Звезда выложила несколько фотографий, на которых изображена ее близкая подруга и коллега мужа Татьяна Навка и супруг Заворотнюк. 13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.

«Сегодня день рождения у олимпийской чемпионки и прекрасной партнерши Петра Татьяны Навки. Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех желаний и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Петра и Анастасии», – подписала снимки Анастасия.

В комментариях поклонники бросились желать здоровья самой Анастасии, позабыв про именинницу. Некоторые же пользователи предположили, что на странице пост выложила не сама Анастасия, а ее муж, так как у него нет своей странички в социальных сетях.