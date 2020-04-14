В Белогорске пьяный водитель допустил ДТП со смертельным исходом

Столкновение двух автомобилей произошло в Белогорске вечером 13 апреля на ул. 50-летия Комсомола. Виновник ДТП был в нетрезвом состоянии. Его пассажир погиб на месте.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla – мужчина 1955 года рождения выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Тойота Mark 2, за рулем которого находилась женщина.

В результате ДТП пассажир Corolla – мужчина 1989 года рождения погиб на месте происшествия. Водитель данной машины, а также водитель и трое пассажиров «Марка» травмированы.

Водитель, допустивший столкновение, управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался, сообщает сайт амурского управления МВД.

Следственным отделом МО МВД России «Белогорский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.