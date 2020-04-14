Амурчане возрождают заброшенное село Татакан

Жители Архаринского района возрождают старую деревню. Село Татакан восстанавливают на дальневосточных гектарах. На месте населённого пункта уже построено около 10 домов. Бесплатные земли здесь амурчане приспосабливают под строительство жилья или пасек.

Один из владельцев дальневосточного гектара Иван Кольник получил участок больше трёх лет назад. За это время амурчанин построил здесь одноэтажный деревянный дом и хозяйственные постройки.

Село Татакан было основано в 1930 году. Спустя 40 лет его забросили. Добраться до деревни можно только на лодке. Пешком от ближайшего населённого пункта идти около 20 километров. Такое расположение не испугало Ивана Кольника, который, как и его соседи, несмотря на трудности с доставкой стройматериалов до гектара, довели задуманное до конца и построили дом, облагородив земельный участок.

Теперь вместе с семьёй у владельца гектара два дома: на месте старого села Татакан и в посёлке городского типа Архара.

Один из первых, кто стал возрождать старую деревню, – владелец гектара Вадим Островерх. На бесплатных землях амурчанин за 2 года построил дом и баню и сделал из ранее бесхозного участка мини зону отдыха, куда приезжает с семьёй отдыхать.

Другой амурчанин Василий Кравченко, взяв одним из первых дальневосточный гектар в Архаринском районе, организовал здесь пасеку, с которой получает в среднем более 100 килограммов мёда.

Жители региона берут дальневосточные гектары под разные нужды: строительство домов, пасек, теплиц, спортивных объектов и выращивание овощей и ягод. В Амурской области было выдано более 6 тысяч дальневосточных гектаров. Больше всего получателей в Благовещенском, Ивановском, Свободненском и Серышевском районах.