В отдаленном поселке Амурской области впервые открылась пекарня

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В отдаленном северном поселке Бомнак Амурской области открылась долгожданная пекарня. Цех для выпечки организовала предприниматель. Теперь сельчане могут покупать ежедневно, а не ждать, когда будет следующий привоз.

В пекарне установлено современное импортное оборудование. Его предприниматель привезла из Москвы. Официальное открытие с дегустацией прошло в воскресенье.

«Хлеб очень вкусный, жители довольны, – говорит глава Бомнакского сельсовета Марина Подолько. – Планы у предпринимателя большие, будет не только выпечка хлеба, но и производство кондитерских изделий».

Районные власти планируют оказать материальную поддержку амурчанке. Есть возможность возместить ей до полумиллиона рублей в рамках субсидии из областного бюджета, которая выделяется на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба областного правительства.