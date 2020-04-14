Ученый назвал причину возникновения самой распространенной онкологии

Доцент кафедры микробиологии и иммунологии из Университета Луисвилля в США Бинг Ли назвал причину возникновения самого распространенного рака. Всему виной, по мнению ученого, высокий уровень жира в организме.

По теории ученого, высокий уровень жира в организме может спровоцировать развитие рака молочной железы, который является одним из самых распространенных типов злокачественных новообразований. Это происходит через выработку специфичных белков.

Исследователь предположил, что ключевую роль в росте злокачественных клеток играет синтезируемый в жировых тканях белок FABP4, связывающий жирные кислоты. При накоплении большого объема жировой ткани в крови возникает избыток белка. Показано, что в опухолях обнаруживается большое количество макрофагов с высоким содержанием FABP4. При подавлении активности белка рост опухоли у животных замедляется, даже если ожирение остается на прежнем уровне, сообщает «РЕН ТВ».

Кроме того, циркулирующий в кровотоке FABP4 непосредственно влияет на рост рака молочной железы через прямое взаимодействие со злокачественными клетками. Он также стимулирует взаимодействие между опухолью и жировыми клетками, способствуя дальнейшему развитию злокачественных новообразований.