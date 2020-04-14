В России разработан препарат от коронавируса

Министр уточнил, что начинаются доклинические исследования, а уже через 10-12 дней планируется начать его клинические испытания. По его словам, препарат тестировался в ряде стран, и это уже полностью российский аналог.

Пока же Минздрав видит риски по дефициту определенных препаратов от коронавируса. «У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки, – рассказал Мурашко. – И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм».

Он также заверил, что в России отслеживаются все необходимые показатели, чтобы ни в коем случае не допустить снижения объемов экстренной помощи​​​. В числе прочего, выяснилось, что летальность от пневмоний и иных заболеваний в РФ по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 5 %, сообщает «Российская газета».