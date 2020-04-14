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14апреля
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сегодня, 10:37 2

В России разработан препарат от коронавируса

В России разработан препарат от коронавируса
Фото: m.ru.delfi.lt

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр уточнил, что начинаются доклинические исследования, а уже через 10-12 дней планируется начать его клинические испытания. По его словам, препарат тестировался в ряде стран, и это уже полностью российский аналог.

Пока же Минздрав видит риски по дефициту определенных препаратов от коронавируса. «У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки, – рассказал Мурашко. – И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм».

Он также заверил, что в России отслеживаются все необходимые показатели, чтобы ни в коем случае не допустить снижения объемов экстренной помощи​​​. В числе прочего, выяснилось, что летальность от пневмоний и иных заболеваний в РФ по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 5 %, сообщает «Российская газета».

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Заголовок - "В РОССИИ РАЗРАБОТАН ПРЕПАРАТ". В тексте - "препарат тестировался в ряде стран, и это уже полностью российский аналог". Выходит не разработали - мозгов бы не хватило - ученые то уехали из этой дыры...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Вот вруши)) Как такового, препарата нет, а есть комплекс лекарственных препаратов удерживающих развитие болезни)) И за этот заголовок, надо не только уши отрывать, но кое что ещё))

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