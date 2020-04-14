Путин: медики должны получать все доплаты и средства индивидуальной защиты

Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции, в нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Обстановка с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой – отметил президент. – Ближайшие недели во многом станут определяющими. Все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов».

Владимир Путин потребовал дать объективный прогноз ситуации. «И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки», – сказал президент.

Точного прогноза, когда будет пик эпидемии, нет и быть не может, сказал Путин подчеркнул, что все ведомства обязаны исходить из реальной ситуации. В соответствии с ней постоянно корректировать прогнозы. И дальше действовать на упреждение. Такой алгоритм должен работать как часы. От этого, по словам президента, зависит ответ на главный вопрос – когда все изменится. Определяющими в борьбе с пандемией коронавируса станут ближайшие недели.

«Нарастание заболеваемости в России, в первую очередь в Москве, началось с 16 марта 2020 года, и уже к сегодняшней дате прошло два инкубационных периода, – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. – Поэтому мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания. Ну и конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато, и мы уже имели какую-то более или менее устойчивую тенденцию, за которой могли бы наблюдать и по ней корректировать свои действия далее».

«Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм, – распорядился глава государства. – В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность, хочу обратить внимание, работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у правительства есть».

По словам Татьяны Голиковой, помимо поручения президента о выделении регионам 33 миллиардов рублей на развертывание коек в инфекционных больницах, правительство намерено выделить дополнительные средства. При этом Владимир Путин призвал в случае необходимости привлекать для борьбы с инфекцией силы Министерства обороны, части которого показали свою эффективность, помогая бороться с инфекцией за границей. В частности, в сложных условиях в Италии.

Президент обратил внимание, что сотрудники скорой помощи, поликлиник, больниц последние недели работают в режиме крайне высокой напряженности и нагрузки. «Естественно, что такие специалисты, так же как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, – пояснил Путин. – Я знаю, что не всегда этого достаточно. Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить. В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счёт такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям».

По словам главы Роспотребнадзора, обследование московских врачей на наличие антител к коронавирусу показало неожиданные, но в то же время обнадеживающие результаты. «К сожалению или к счастью, могу сказать, что только 7 % из них имеют иммунитет. С одной стороны это говорит о том, что эти люди очень качественно исполняют все наши требования, а с другой стороны, что только 7 % защищены», – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Зампред правительства Татьяна Голикова напомнила, что в Российской Федерации зарегистрировано 18 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 2 558 человек. Основное увеличение дали столица и Московская область. На все остальные регионы Российской Федерации приходится 27,7 процента новых заболевших. Умерли 148 человек. Голикова также отметила устойчивую тенденцию роста день ото дня количества заболевших, которое держится на уровне от 16 до 18 процентов.