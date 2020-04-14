Высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников будет запрещено

Правительство России подготовило проект поправок в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Инициатива предлагает законодательно запретить высаживать из автобусов детей, у которых на руках не оказалось билетов. Есть там и одна необычная инициатива. Законопроект внесен в Госдуму.

«Подготовленные инициативы направлены на устранение существующих пробелов, – говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Предлагается установить в законодательстве безусловный запрет на высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, не имеющих возможности оплатить билет».

По его словам, если несовершеннолетние, не достигшие 16 лет, следуют без взрослых, то ни контролеры, ни водители не вправе будут заставить их выйти из автобуса. Даже если у ребенка нет билета, надо дать ему возможность вернуться домой.

«Вопросы же в таких случаях надо задавать его родителям. Известны факты, когда безбилетных детей высаживали из общественного транспорта в тех случаях, когда их здоровье и даже жизнь оказывались под угрозой, – говорит Владимир Груздев. – Также вводятся нормы, наделяющие контролеров в общественном транспорте правом требовать у пассажиров документы, удостоверяющие личность. Кроме того, проект поправок в КоАП предлагает отнести к административной ответственности провоз без билета детей, проезд которых подлежит оплате, в том числе частичной».

В проекте предполагается разрешить контролерам на общественном транспорте требовать паспорта у пассажиров, сообщает «Российская газета». Как уточнял в свое время министр транспорта России Евгений Дитрих, такое право контролерам регионы смогут давать на свое усмотрение.

«Сегодня это тоже большая проблема – привлечь безбилетника к ответственности за проезд, поскольку правом требовать такие документы до сего времени наделены только правоохранительные органы», – сказал Евгений Дитрих.

По его оценке, в целом законопроект позволит более детально урегулировать и права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами, и более четко прописать полномочия самих контролеров.

Кстати, предлагается ввести интересную норму. Бывает так, что человек растерялся и не смог сразу найти билет. Его, конечно же, высадят. Но если он потом найдет билет, то сможет обратиться к перевозчику, и транспортная компания в течение десяти дней вернет «стоимость проезда пропорционально непроследованному расстоянию».