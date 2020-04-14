Почти все муниципальные учреждения Белогорска отключили от тепла

13 апреля в Белогорске частично завершился отопительный сезон. Решение об этом принял глава города Станислав Мелюков.

От тепла отключили административные здания, а также муниципальные учреждения. Отопительный сезон завершился для администрации города, комитета по образованию, зданий, где размещены муниципальные службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. В связи с устанавливающейся теплой погодой и отсутствием людей из-за запрета на осуществление деятельности отопление отключено во всех школах, учреждениях культуры и спорта. Исключение составили ДК «Амурсельмаш» и ФОК имени Солнечникова.

«Такое решение принято в связи с тем, что школьники обучаются дистанционно на дому, – рассказала председатель комитета по образованию Ирина Губина. – Наружная температура воздуха позволяет поддерживать нормальную температуру в зданиях школ. В детские сады подача тепла осуществляется в штатном режиме».

В управлении ЖКХ администрации Белогорска вместе с тем отметили, что отопительный сезон в городе продолжается. Решение о его завершении главой Белогорска будет принято позже, информирует пресс-служба администрации города.