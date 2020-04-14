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сегодня, 10:49 4

Почти все муниципальные учреждения Белогорска отключили от тепла

Почти все муниципальные учреждения Белогорска отключили от тепла

13 апреля в Белогорске частично завершился отопительный сезон. Решение об этом принял глава города Станислав Мелюков.

От тепла отключили административные здания, а также муниципальные учреждения. Отопительный сезон завершился для администрации города, комитета по образованию, зданий, где размещены муниципальные службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. В связи с устанавливающейся теплой погодой и отсутствием людей из-за запрета на осуществление деятельности отопление отключено во всех школах, учреждениях культуры и спорта. Исключение составили ДК «Амурсельмаш» и ФОК имени Солнечникова.

«Такое решение принято в связи с тем, что школьники обучаются дистанционно на дому, – рассказала председатель комитета по образованию Ирина Губина. – Наружная температура воздуха позволяет поддерживать нормальную температуру в зданиях школ. В детские сады подача тепла осуществляется в штатном режиме».

В управлении ЖКХ администрации Белогорска вместе с тем отметили, что отопительный сезон в городе продолжается. Решение о его завершении главой Белогорска будет принято позже, информирует пресс-служба администрации города.

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Правильное решение, по-хозяйски,можно и в Благовещенске так сделать,последовать примеру Белогорска.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    20 апреля днём минус 1

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Демидыч

    20 апреля днём минус 1



    Дома жилые не отключили,а на работе надо работать,в темпе,а не штаны просиживать,да чаи попивать.А синоптики ,могут завтра написать,что 20 апреля плюс 20.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    амурская алена

    Демидыч

    20 апреля днём минус 1



    Дома жилые не отключили,а на работе надо работать,в темпе,а не штаны просиживать,да чаи попивать.А синоптики ,могут завтра написать,что 20 апреля плюс 20.



    https://www.gismeteo.ru/weather-blagoveshchensk-4848/10-days/

    Следующая неделя будет особенно "жаркой". На фоне ОРВИ и коронавируса, самое время отопление отключить, аха.

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