Глава Роспотребнадзора назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40 % заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля Анна Попова в ходе онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Кроме того, она указала и на рост числа заболеваний по очагам. Так, из 74 очагов, зафиксированных к настоящему моменту, 55 % приходятся на долю медучреждений.

«В структуре вчерашних выявлений 22 % — это внебольничные пневмонии, 25 % — это острые респираторные вирусные заболевания и 40 % (почти 41) — это люди, у которых клиники нет», — указала она.

По словам главы ведомства, около 5 % людей, контактировавших с больными, сами заболевают пневмонией.

Владимир Путин в ходе совещания отметил, что ситуация с COVID-19 начинает ухудшаться и в ближайшие недели станет понятно, какой будет развязка эпидемии в РФ. При этом российский лидер подчеркнул, что ошибки чиновников в борьбе с коронавирусом будут рассматриваться как преступная халатность.

8 апреля президент дал главам субъектов РФ ряд указаний по борьбе с COVID-19, среди которых предусмотрены доплаты медикам, меры поддержки бизнеса и граждан.

По состоянию на 13 апреля в России выявлено 18 328 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 558 — за последние сутки. 1 470 человек вылечились, 148 пациентов скончались, сообщают «Известия».

В Амурской области по состоянию на 14 апреля выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019, выздоровел 1 человек.