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14апреля
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Глава Роспотребнадзора назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40 % заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля Анна Попова в ходе онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Кроме того, она указала и на рост числа заболеваний по очагам. Так, из 74 очагов, зафиксированных к настоящему моменту, 55 % приходятся на долю медучреждений.

«В структуре вчерашних выявлений 22 % — это внебольничные пневмонии, 25 % — это острые респираторные вирусные заболевания и 40 % (почти 41) — это люди, у которых клиники нет», — указала она.

По словам главы ведомства, около 5 % людей, контактировавших с больными, сами заболевают пневмонией.

Владимир Путин в ходе совещания отметил, что ситуация с COVID-19 начинает ухудшаться и в ближайшие недели станет понятно, какой будет развязка эпидемии в РФ. При этом российский лидер подчеркнул, что ошибки чиновников в борьбе с коронавирусом будут рассматриваться как преступная халатность.

8 апреля президент дал главам субъектов РФ ряд указаний по борьбе с COVID-19, среди которых предусмотрены доплаты медикам, меры поддержки бизнеса и граждан.

По состоянию на 13 апреля в России выявлено 18 328 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 558 — за последние сутки. 1 470 человек вылечились, 148 пациентов скончались, сообщают «Известия».

В Амурской области по состоянию на 14 апреля выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019, выздоровел 1 человек.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Бред не пишите бессимптомная пневмания это как? Нет статистики так и скажите

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Ну и клоуны...

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Более чем у 40 % заболевание протекает бессимптомно,ВЫВОД--всем делать тест на коронавирус,а иначе как у них обнаружили коронавирус.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    028rusБред не пишите бессимптомная пневмания это как? Нет статистики так и скажите


    не у всех до пневмонии доходит.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    амурская алена

    Более чем у 40 % заболевание протекает бессимптомно,ВЫВОД--всем делать тест на коронавирус,а иначе как у них обнаружили коронавирус.



    Можно, всем кто хочет. Ценник объявили - 1900 рублей. Милости просим!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    nerro

    028rus

    Бред не пишите бессимптомная пневмания это как? Нет статистики так и скажите



    не у всех до пневмонии доходит.



    Но легкие, как утверждают, все равно задевает: Коронавирус поражает легкие даже у бессимптомных больных https://news.liga.net/society/news/koronavirus-porajaet-legkie-daje-u-bessimptomnyh-bolnyh-issledovanie-i-foto

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