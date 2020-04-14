Оперативная информация по коронавирусу в Амурской области

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В Амурской области лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 3 420 человек, в том числе за последние сутки – 105 человек. Новых случаев заболеваний 13 апреля COVID-2019 не выявлено.

Всего по состоянию на 13 апреля зарегистрировано 6 случаев заболевания, один человек выздоровел. На изоляции по месту жительства находится 333 человека, в изоляторах – 3, в обсерваторе – 3.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия по недопущению завоза и распространения COVID-2019 в Приамурье продолжаются.

По состоянию на 20:00 13 апреля на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 612 обращений. С нарастающим итогом – 12 935, сообщает правительство Амурской области.