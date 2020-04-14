В Белогорске дороги моют шампунем

Фото: администрация Белогорска

Решение о чистке дорожной сети специальным моющим средством принял глава Белогорска Станислав Мелюков. Дороги моют после обработки химическим реагентом в зимний период.

Такие работы в Белогорске не проводили еще ни разу. Для этих целей приобрели 500 литров дорожного шампуня. Он позволяет очистить поверхности от остатков противогололедных материалов, стертых покрышек и битумных покрытий, нефтяных и масляных пятен, образовавшихся за зимний сезон. На сцепление резины с дорогой моющее средство не влияет, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

«Процедуру в Белогорске мы провели впервые. Обработка дорог началась в воскресенье, с 22.00, – рассказала директор предприятия «Автодорсфера» Ольга Алексеева. – 13 апреля дороги мыли и утром. Две дорожные машины, заправленные водой с шампунем, прошли по участкам дорог улицы Кирова и улицы Ленина. Следом за ними прошли КДМ, заправленные чистой водой, а в конце уже прошли подметальные машины».