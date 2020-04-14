Штраф за нарушение самоизоляции во Франции составляет 1 500 евро: обзор прессы

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Мошенники сделали коронавирус средством наживы; Россию по масштабам распространения инфекции сравнили с Италией; рок-гитарист Риччи Блэкмор празднует 75-летие. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Российская газета» сегодня предупреждает, что на опасном вирусе начали наживаться мошенники всех мастей. В пример приведен самый распространенный сейчас способ: злоумышленники отправляют СМС-сообщение о штрафе за нарушение режима самоизоляции и предлагают не доводить дело до суда, переведя штраф на указанный в СМС-ке счет. Так что, будьте бдительны.

Кстати, о штрафах. В газете можно прочесть о том, как безжалостно и по-крупному (до 1 500 евро!) нарушителей самоизоляции штрафуют во Франции. Спорить – себе дороже. Если штрафы не гасятся вовремя – сумма возрастает в два с половиной раза!

Вам статья

«Комсомольская правда» поставила в известность, что на смену детям маткапитала придут дети карантина. В принципе, пояснять этот тезис не надо, понятно, что во время самоизоляции многие наши граждане от нечего делать занимались решением демографических проблем страны. Правда, специалисты утверждают, что если ограничения продлятся, то это скажется на доходах населения, и тогда уже будет не до детей. А остальные подробности – под рубрикой «Серьезный разговор».

Напишут же такое

Не могу не сказать, что под эту рубрику вполне можно помещать и другие материалы «Комсомолки». Как отнести к несерьезной публикацию о том, что во время коронавирусных ограничений наш народ стал меньше пить? Да, в марте уровень продаж спиртного вырос, и даже ощутимо – это был период, когда к пандемии еще относились не совсем серьезно, все думали, ну попьем недельку, а там и опять за работу. Ан нет, проблема продолжила усугубляться, и народ стал затягивать пояса. Апрель показывает спад потребления горячительных напитков и потерю выручки алкомаркетов аж на 30 %.

Полный абзац

Кстати, об усугублении проблемы. Еще в «Комсомольской правде» пишут о том, что если оценивать ситуацию с коронавирусом в России в мировом масштабе, то мы – это Италия, только месяц назад. Иначе как страшилкой эту публикацию не назвать, учитывая весьма печальные вести, приходящие из Италии. Но с другой стороны – предупрежден, значит, вооружен, а потому, лучше испугаться и соблюдать все предписанные правила, чем неоправданно быть настроенным шапкозакидательно. Для справки: за минувшие сутки количество зараженных увеличилось больше чем на две с половиной тысячи человек. Всем – выздоровления!

Очень интересно

А еще «Комсомолка» учит, как распознать коронавирус. Если у вас повышена температура, озноб, головная боль, тошнота и рвота, а также боль в мышцах, чихание, кашель и ощущение тяжести в грудной клетке, то это признаки заражения. Но если отбросить боль в мышцах, чихание, кашель и ощущение тяжести в грудной клетке, а оставить головную боль и тошноту, то это просто похмелье. Понятно? Не спутайте, если что.

На посошок

Обилие коронавирусных сообщений, увы, затмило всё остальное, хотя жизнь при всем при том, продолжается, о чем не преминули напомнить «Известия», рассказав о том, что сегодня празднует 75-летие один из известнейших рок-гитаристов Риччи Блэкмор. Даже если вы ничего о нем никогда не слышали (в чем я сомневаюсь, такого просто быть не может!), наберите в поисковике «Дым над водой», и вы поймете, что, безусловно, знаете, кто это такой.