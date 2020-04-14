Выбор читателей за 13 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 13 апреля.

Руководитель Роспотребназора по Амурской области Ольга Курганова прокомментировала информацию о новых 11 случаях заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона. Такие данные появились на официальном сайте стопкоронавирус.рф накануне.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусом: 98 – у граждан, приехавших из-за рубежа, 10 – внутри страны (провинции Хэйлунцзян – семь, Гуандун – три). Об этом сообщил Госкомздрав КНР на официальном сайте.

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка Елена Золото, она сообщила о странной находке. В лесу за озером в районе турбазы «Золотой дракон» были выброшены в большом количестве надгробные таблички. Женщина насчитала более 40 штук.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в середине текущей недели станет ясно, смогла ли Россия выйти на плато по заболеваемости коронавирусом или же число зараженных продолжает расти. По ее словам, полностью выйти из ситуации с COVID-19 ко Дню Победы страна вряд ли успеет.