Медикам рекомендовано рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам классифицировать любой случай заболевания ОРВИ, вне зависимости от анамнеза, как подозрение на коронавирус. Об этом говорится во временных методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минздрава России 13 апреля.
В рекомендациях отмечается, что вирусы, способные вызывать тяжелые пневмонии, могут клинически протекать как сезонные ОРВИ.
«Таким образом, в настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», – пишет ведомство.
«Противовирусная терапия должна назначаться как можно раньше, с момента первых симптомов (в первые 48 часов болезни), и начинаться без ожидания лабораторной верификации диагноза, –говорится в рекомендациях к лекарственной терапии коронавируса. – Данный подход должен использоваться также и при назначении антибактериальной терапии при наличии показаний к ней. Эти рекомендации применимы ко всем группам пациентов, включая беременных женщин, детей раннего возраста, пожилых людей и пациентов с сопутствующими нарушениями здоровья».
«Пациенты в возрасте старше 65 лет или имеющие хронические заболевания (заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, системные заболевания соединительной ткани, онкологические заболевания и другие) являются группой риска тяжелого течения COVID-19, поэтому вне зависимости от тяжести течения заболевания по решению врача помощь им может оказываться в условиях стационара», – указывается в документе.
Ранее ряд специалистов заявлял, что если противовирусное лечение начинается в течение 48 часов после появления симптомов, то это может способствовать более легкому протеканию заболевания, сообщает МК.
За сутки на территории России выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.
В дальневосточных регионах новые случаи коронавируса зафиксированы в Хабаровском крае – 14, в Забайкалье – 6, в Приморье – 4, в Республике Саха (Якутия) – 3, по одному больному прибавилось в Магаданской области и Еврейской автономии.
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