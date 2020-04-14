Медикам рекомендовано рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

В рекомендациях отмечается, что вирусы, способные вызывать тяжелые пневмонии, могут клинически протекать как сезонные ОРВИ.

«Таким образом, в настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», – пишет ведомство.

«Противовирусная терапия должна назначаться как можно раньше, с момента первых симптомов (в первые 48 часов болезни), и начинаться без ожидания лабораторной верификации диагноза, –говорится в рекомендациях к лекарственной терапии коронавируса. – Данный подход должен использоваться также и при назначении антибактериальной терапии при наличии показаний к ней. Эти рекомендации применимы ко всем группам пациентов, включая беременных женщин, детей раннего возраста, пожилых людей и пациентов с сопутствующими нарушениями здоровья».

«Пациенты в возрасте старше 65 лет или имеющие хронические заболевания (заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, системные заболевания соединительной ткани, онкологические заболевания и другие) являются группой риска тяжелого течения COVID-19, поэтому вне зависимости от тяжести течения заболевания по решению врача помощь им может оказываться в условиях стационара», – указывается в документе.

Ранее ряд специалистов заявлял, что если противовирусное лечение начинается в течение 48 часов после появления симптомов, то это может способствовать более легкому протеканию заболевания, сообщает МК.

За сутки на территории России выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

В дальневосточных регионах новые случаи коронавируса зафиксированы в Хабаровском крае – 14, в Забайкалье – 6, в Приморье – 4, в Республике Саха (Якутия) – 3, по одному больному прибавилось в Магаданской области и Еврейской автономии.