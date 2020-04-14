Гороскоп 14 апреля: Весы в поисках, а Козерогам стоит контролировать эмоции

Восход Солнца: 05:37

Заход Солнца: 19:22

Солнце в Овне.

Овен. Если вы находитесь в долгосрочных отношениях, то сегодня можете получить то самое предложение.

Телец. Вы ощущаете потребность что-то кардинально изменить в своей жизни, энергия не иссякает, но Вам следует использовать ее правильно и с умом.

Близнецы. Настройтесь на работу, ведь в этот вторник ее будет много: в дополнение к вашим основным заданиям, получите еще и несколько сверхурочных, но хорошо оплачиваемых поручений от начальства.

Рак. Даже сегодня когда казалось бы все обречено, Вы не перестаете думать, размышлять и планировать. И это правильно, ведь сейчас ваш энергетический потенциал очень высок!

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Лев. Вы настроились на достижение большой цели, на мелкие неприятности не обращайте внимания.

Дева. Выбросите все лишнее. Это поможет Вам обрести покой и уверенность в завтрашнем дне.

Весы. Пока Вы ищите ответы, внутренний голос уже нашептывает вам правильные варианты.

Скорпион. В этот день к вам может обратиться человек с не очень чистыми намерениями, помощь ему обернется неприятностями.

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Стрелец. Подумайте, как часто Вы не заботитесь о собственной безопасности, и перестаньте открывать двери незнакомцам.

Козерог. Помните, что сегодня неконтролируемые эмоции могут стать вашим худшим врагом и подпортить репутацию Козерогов.

Водолей. Особенно хорошо Вам будет удаваться публичная деятельность, можно выступать и без опасений делиться своим мнением.

Рыбы. Путь к Вашей цели сегодня пролегает по тропинке компромиссов, Вам понадобится умение договариваться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев